Wetterprognose Ses Salines: Trend für die kommende Woche (20.05.24 bis 27.05.24)

Die Wetterlage in Ses Salines: Eine Woche voller Abwechslung

Die Wettervorhersage für Ses Salines auf Mallorca lässt in der kommenden Woche sowohl Sonnenanbeter als auch Freunde erfrischender Brisen auf ihre Kosten kommen. Mit einer milden Temperatlur von bis zu 23 Grad Celsius und einem Wechsel aus Sonne und Wolken bietet das Inselwetter ideale Bedingungen für diverse Outdoor-Aktivitäten.

Leichter Regen und sanfte Brisen zu Wochenbeginn

Zum Wochenstart am Montag, den 20. Mai 2024, erwartet die Besucher und Bewohner von Ses Salines leichter Regen bei angenehmen 21 Grad Celsius. Mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h wird der Regen von einer sanften Brise begleitet, welche die Luftfeuchtigkeit von 65% kaum spürbar macht. Bei einem Luftdruck von 1010 hPa und Sonnenaufgang um 4:29 Uhr sowie Sonnenuntergang um 18:58 Uhr, können die frühen Stunden für genussvolle Momente sorgen, bevor die Regentropfen fallen.

Wetterentwicklung und Temperaturen im Überblick

Die folgenden Tage behalten das Thema leichter Regen bei, so auch der Dienstag mit 23 Grad Celsius und etwas mehr Wind. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich auf angenehme 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 58%, bei einem steigenden Luftdruck von 1013 hPa.

Ab dem 22. Mai zeigt sich der Himmel über Ses Salines von seiner abwechslungsbereichen Seite. Über den Tag verteilt finden sich aufgelockerte Wolken, die das Wettergeschehen bei 22 Grad Celsius interessant gestalten. Eine Windgeschwindigkeit von 5 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 66% erzeugen ein ausgeglichenes Klima für alle Unternehmungen.

Zur Mitte der Woche, am 23. und 24. Mai, bleibt es trocken, die Temperaturen halten sich stetig bei 22 Grad Celsius. Klare Himmelsmomente am 24. Mai bei einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h bedeuten perfekte Bedingungen für ausgedehnte Spaziergänge oder Besuche am Strand.

Ausblick auf das Wochenende in Ses Salines

Am Freitag und Samstag hält sich das Thermometer konstant bei 22 Grad Celsius mit verstreuten Wolken am Himmel, was für ein angenehm dynamisches Wetterbild sorgt. Der Sonntag bringt schließlich wieder einen klaren Himmel und läutet mit 23 Grad Celsius sowie einer sanften Brise von 5 km/h ein wundervolles Wochenende ein.

Der Sonnenuntergang spannt sich im Laufe der Woche von 18:59 Uhr bis 19:4 Uhr, während der Sonnenaufgang konstant um 4:26 Uhr stattfindet - ideale Zeiten für fotografische Expeditionen oder frühe Wanderungen in der naturreichen Umgebung von Ses Salines.

Fazit zur Wetterlage

Die Wetterlage in Ses Salines präsentiert sich als ein wahres Mosaik der Möglichkeiten. Von leichten Regenschauern bis hin zu klarem Himmel bietet die kommende Woche viel Raum für persönliche Entdeckungen und wohltuende Entspannung an der frischen Luft.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:49:07. +++