Wettervorhersage Alaró: 7 Tage Trend mit milden Temperaturen und leichten Niederschlägen (20.5.2024)

Wöchentliche Wetterprognose für Alaró: Erfrischender Frühlingsregen und Sonnenschein

Wenn Sie zu denjenigen gehören, die das Wetter in Alaró auf Mallorca mit Spannung verfolgen, dann wird Sie die bevorstehende Wetterwoche sicherlich interessieren. Wir erleben eine Mischung aus leichtem Regen und zunehmend wärmeren Temperaturen, die den Frühling auf der Insel willkommen heißen. Durch diese Wetterentwicklung erwacht die Natur aus ihrem Winterschlaf und bietet eine perfekte Kulisse für Outdoor-Aktivitäten.

Wetterdetailaussichten für die kommenden Tage in Alaró

Montag, 20. Mai 2024: Der Wochenauftakt bringt leichten Regen bei angenehmen 21 Grad Celsius. Ein leichter Wind weht frisch mit 2 km/h und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58%. Der Luftdruck misst 1010 hPa. Ein erfrischender Tag mit einem Sonnenaufgang um 4:30 Uhr morgens und einem Sonnenuntergang um 19:01 Uhr abends. Dienstag, 21. Mai 2024: Die Temperaturen steigen leicht auf 24 Grad und es ist wieder mit leichtem Regen zu rechnen. Der Wind nimmt etwas zu und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 4 km/h. Trotz des Regens sinkt die Luftfeuchtigkeit auf 36% und der Luftdruck liegt bei 1013 hPa. Mittwoch, 22. Mai 2024: Die Temperaturen klettern weiter auf 26 Grad. Es bleibt bei leichtem Regen, jedoch ist der Tag durch die niedrige Luftfeuchtigkeit von 33% und einen sanften 2 km/h Wind recht angenehm. Der Luftdruck ist mit 1015 hPa stabil und verspricht einen weiteren schönen Frühlingstag in Alaró. Donnerstag, 23. Mai 2024: Das Thermometer zeigt eine milde 23 Grad mit leichtem Regen. Die Windstärke bleibt bei moderaten 3 km/h und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 51%. Der Luftdruck ist mit 1016 hPa weiterhin im stabilen Bereich. Freitag, 24. Mai 2024: Ein erneuter Anstieg der Temperaturen auf 25 Grad, begleitet von leichtem Regen, wird erwartet. Der Wind bläst mit 4 km/h und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 45%. Mit einem Luftdruck von 1017 hPa genießen Sie die wärmenden Strahlen der Insel. Samstag, 25. Mai 2024: Leicht bewölkter Himmel bei angenehmen 24 Grad mit einer leichten Brise von 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 52% und der Luftdruck erreicht 1018 hPa, was auf einen überwiegend trockenen Tag hindeutet. Sonntag, 26. Mai 2024: Ein leichter Temperaturanstieg auf 28 Grad unter dichteren Wolken lässt Sie den Frühling in all seiner Pracht erleben. Der Wind weht mit 5 km/h, doch die Luftfeuchtigkeit fällt auf 24%, und der Luftdruck sinkt auf 1014 hPa. Montag, 27. Mai 2024: Den Wochenabschluss bildet ein klarer Himmel mit 27 Grad und einer frischen, 3 km/h Brise. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 41% wieder angestiegen, und der Luftdruck fällt auf 1010 hPa. Ein wunderbarer Tag, um Alarós natürliche Schönheit zu genießen. Fazit zur Wetterlage in Alaró

Die Woche in Alaró verspricht, besonders wettertechnisch, äußerst abwechslungsreich zu werden. Mit einer Palette von klarem Himmel bis hin zu leichtem Regen sind sowohl sonnige Spaziergänge als auch das Plätschern des Regens auf den Fensterbänken zu erwarten. Warme Tage und angenehme Abende bieten ideale Bedingungen für verschiedene Aktivitäten in der Umgebung. Wertvolle Sonnenstunden verlängern stetig die Tage und die Natur zeigt sich von ihrer besten Seite. Planen Sie also dem Wetter entsprechend und genießen Sie die Vielfalt, die Alaró zu bieten hat.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:20:54. +++