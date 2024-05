Wettervorhersage für Algaida (20.05.2024 bis 27.05.2024): Temperaturen und Niederschläge

Wetterbericht Algaida: Eine Woche im Zeichen des Frühsommers

Algaida auf MallorcaAlgaida zeigt sich in den kommenden sieben Tagen von einer leicht wechselhaften Seite, mit Temperaturen, die für einen angenehmen Frühsommer sprechen. Die Wetterlage ist geprägt von leichtem Regen zu Wochenbeginn und einer aufklarenden Tendenz gegen Wochenende.

Das Wetter in Algaida im Detail

Montag (20.05.2024) Zum Wochenstart erwartet uns in Algaida ein hauch zarter Frühlingsregen. Mit Temperaturen von durchschnittlich 22°C und einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h beginnt der Tag moderat. Eine relative Feuchtigkeit von 52% und ein Luftdruck von 1009 hPa begleiten uns durch den Tag, der mit dem frühen Sonnenaufgang um 4:30 Uhr beginnt und mit dem Sonnenuntergang um 19:00 Uhr endet.

Dienstag (21.05.2024) bis Freitag (24.05.2024) In diesen Tagen bleibt der leichte Regen unser treuer Begleiter, jedoch steigen die Temperaturen leicht an. Sie reichen von 26°C bis zu 25°C. Den Höchststand der Luftfeuchtigkeit durchbrechen wir am Dienstag mit 34%, wobei der zunehmende Luftdruck auf bis zu 1017 hPa bis zum Freitag hinweist. Diese meteorologischen Bedingungen sind ideal für lange Spaziergänge oder Erkundungstouren durch die malerische Landschaft von Algaida.

Samstag (25.05.2024) Am Samstag mischen sich vereinzelte Wolken in den sonst so malerischen Frühlingstag. Die Temperatur sinkt auf 24°C und die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant bei einer gemäßigten 45%. Mit einem stabilen Luftdruck von 1018 hPa ist dies ein idealer Zeitpunkt, um die Natur zu genießen und die lokale Gastronomie zu besuchen.

Sonntag (26.05.2024) und Montag (27.05.2024) Zum Wochenausklang zeigt sich das Wetter von einer besseren Seite: Am Sonntag erwarten uns überwiegend bewölkte Bedingungen mit 28°C, gefolgt von einem klaren Himmel und 27°C am Montag. Wir genießen also warme Tage und die Windgeschwindigkeit hält sich mit 5 bis 6 km/h in Grenzen. Eine perfekte Gelegenheit für einen Strandausflug oder eine Radtour entlang der malerischen Küste von Algaida.

Alles in allem bietet uns Algaida typisches Frühsommerwetter mit einigen Regentropfen zu Beginn und reichlich Sonnenschein zum Abschluss. Die Inselbewohner und Besucher können sich auf eine Woche mit vielen Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten freuen. Vergessen Sie nicht, für die kurzen Regenmomente einen Schirm mitzunehmen!

