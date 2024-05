Wettervorhersage für Ariany: Eine Woche geprägt von leichtem Regen und klarem Himmel (20.5.2024)

Das Wetter in Ariany: Was Sie in der nächsten Woche erwartet

Mit der Ankunft des späten Mai in Ariany kommt eine abwechslungsreiche Wetterlage auf die Bewohner und Besucher der Region zu. In den nächsten sieben Tagen können sich alle auf eine Kombination aus leichtem Regen, vereinzelten Wolken und herrlich klaren Himmelsbildern einstellen. Die Temperaturen bewegen sich angenehm zwischen 22 und 29 Grad Celsius, was den Aufenthalt auf der Insel Mallorca zu einer wahren Freude macht.

Detailierte Wetterprognose für Ariany

Der Start in die Woche am 20. Mai 2024 wird mit mäßigem Regen begleitet, während das Thermometer angenehme 22 Grad anzeigt. Eine leichte Brise von nur 4 km/h wird das Gefühl von kühler Frische verstärken, ohne dabei störend zu wirken. Besonders hervorzuheben ist die moderate Luftfeuchtigkeit von 55%, die zusammen mit einem atmosphärischen Druck von 1009 hPa ein ausgewogenes Klima schafft. Der Tag beginnt mit einem frühen Sonnenaufgang um 4:28 Uhr und klingt mit einem späten Sonnenuntergang um 18:59 Uhr aus.

Kommende Tage in Ariany: Leichter Regen und Sonnenschein

Der 21. und 22. Mai bringt leichteren Regen und Temperaturen von 25 bzw. 24 Grad Celsius. Der Wind bleibt milde, während die Sonne sich bereits um kurz nach halb fünf morgens blicken lässt und erst nach sieben Uhr abends untergeht, was lange Tage voller Licht und angenehmer Wärme verspricht. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf behagliche 38%, und der Druck steigt auf 1012 hPa, was ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten bietet.

Ein weiterer Tag mit sanftem Niederschlag erwartet die Bewohner von Ariany am 23. Mai 2024. Bei 23 Grad Celsius und erhöhter Windgeschwindigkeit von 8 km/h ist es ratsam, für Abendaktivitäten eine zusätzliche Schicht Kleidung dabei zu haben. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, den Tag draußen zu verbringen und das natürliche Grün der Umgebung zu genießen. Der Luftfeuchtigkeitswert von 57% und der Druck von 1016 hPa sorgen weiterhin für ein angenehmes Ambiente.

Hin zur Wochenmitte: Wetterberuhigung in Ariany

Zur Wochenmitte setzt eine klare Veränderung ein, beginnend mit dem 24. Mai, an dem lediglich einige Wolken den Himmel zieren werden. Mit 23 Grad Celsius und einem schwachen Wind bleibt das Wetter angenehm, und die Folgetage werden mehr und mehr von der Sonne dominiert. Am 25. und 26. Mai können die Inselbewohner und -gäste sich auf ein leicht bewölktes bis bedecktes Himmelspanorama mit steigenden Temperaturen von bis zu 28 Grad einstellen.

Ein Ausblick auf das Wochenende in Ariany

Das Wochenende gestaltet sich als Höhepunkt der Woche: Der 27. Mai glänzt mit einem klaren Himmel, unter dem das Thermometer auf 29 Grad ansteigt. Der Wind beruhigt sich auf 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit erreicht eine angenehme 31%. Mit einem Druck von 1009 hPa ist das Wetter ideal für jegliche Art von Freizeitaktivitäten unter der mediterranen Sonne Mallorcas. Der Tag wird erleuchtet ab 4:24 Uhr und endet mit einem Sunset um 19:5 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:23:10. +++