Wettervorhersage Maria de la Salut: 7-Tage-Trend mit Temperaturen und Niederschlag (20.5.2024)

Wetter in Maria de la Salut: Aktuelle Prognosen und Aussichten

Die kommende Woche in Maria de la Salut präsentiert sich als wettertechnische Wundertüte. Freuen Sie sich auf milde Temperaturen, gemischte Wolkenszenarien und sanfte Brisen, die über die Insel Mallorca streichen.

Woche beginnt mit Niederschlag und mäßigen Temperaturen

Der Montag (20.05.2024) begrüßt uns mit moderatem Regen und einer angenehmen Höchsttemperatur von 22°C. Der Wind zeigt sich mit sanften 4 km/h von seiner ruhigen Seite, während die Luftfeuchtigkeit bei 51% liegt und der Luftdruck 1009 hPa beträgt. Der Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang um 4:29 Uhr und klingt aus mit dem Sonnenuntergang um 18:59 Uhr.

Mittwoch zeigt sich von einer freundlicheren Seite

Im Laufe der Woche steigen die Temperaturen und schon am Dienstag (21.05.2024) lächelt uns das Wetter mit leichtem Regen und einer Erwärmung auf 26°C entgegen. Der Wind nimmt leicht ab auf 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt erfreulicherweise auf 32% bei einem Luftdruck von 1012 hPa.

Stetige Wetterbesserung in Maria de la Salut

Die Tage danach, bis zum Freitag (24.05.2024), wandeln sich zunehmend. Trotz vereinzelter leichter Niederschläge und Temperaturen, die sich zwischen 24°C und 26°C bewegen, gibt es auch erste Sonnenmomente durch wenige Wolken hindurch, was eine willkommene Abwechslung darstellt.

Der Höhepunkt der Woche: Sonniges Wochenende in Aussicht

Dann, endlich, das Wochenende: Samstag (25.05.2024) und Sonntag (26.05.2024) offenbaren ein deutlich freundlicheres Wetterbild. Mit Höchsttemperaturen zwischen 26°C und 30°C, verstreuten Wolken am Samstag und einem klaren Himmel am Sonntag, verspricht das Wetter in Maria de la Salut pure Frühlingsfreuden. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf erquickliche 25% bei einem stabilbleibenden Luftdruck. Perfekt, um die Insel und ihre Naturschönheiten zu genießen.

Genießen Sie das Wetter in Maria de la Salut und nutzen Sie die milde Mai-Sonnenschein für Outdoor-Aktivitäten. Wir halten Sie auf dem Laufenden mit den aktuellen Wettertrends und -entwicklungen auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:39:30. +++