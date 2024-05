Wettervorhersage Petra, Mallorca: Sonnige Aussichten und milde Brisen erwarten Sie! (20.5.2024)

Wettervorhersage für Petra auf Mallorca (20.05.2024 bis 27.05.2024)

Ein Blick auf das bevorstehende Wetter in Petra, Mallorca, verspricht einladende sonnige Tage und angenehme Temperaturen, ideales Klima, um die malerische Insel in vollen Zügen zu genießen. In diesem Artikel bringen wir Ihnen die aktuellsten Wetterinformationen, um Ihre Tage bestmöglich zu planen.

Beginn der Woche: Sonnenstrahlen und eine frische Brise

Montag, den 20.05.2024, erwartet Petra die Bewohner und Besucher mit wolkenverhangenen Himmeln, die jedoch charmante sonnige Momente zulassen. Die Temperaturen liegen bei etwa 28 °C, während eine milde Brise mit einer Geschwindigkeit von 11 km/h das idyllische Wetter abrundet.

Die Mitte der Woche: Klarer Himmel und strahlender Sonnenschein

Die Mitte der Woche hält an den positiven Trends fest. Dienstag und Mittwoch beeindrucken mit einem klaren Himmel und behaglichen Temperaturen von 25 °C. Die Windgeschwindigkeit bleibt beständig, während die Feuchtigkeit leicht ansteigt, was dem Tag eine erfrischende Note verleiht.

Das Wochenende naht mit leichter Bewölkung und angenehmen Temperaturen

Samstag und Sonntag bringen ein paar vereinzelte Wolken am Himmel, die die Wärme der Frühlingssonne auf 20 °C, beziehungsweise 22 °C am Samstag und 26 °C zum Wochenabschluss mildern. Eine schwache Brise von 7 bis 10 km/h sorgt für zusätzlichen Komfort an diesen angenehmen Tagen.

Wir hoffen, dass unsere detaillierte Wettervorhersage Ihnen hilft, Ihre Aktivitäten auf der wunderschönen Insel Mallorca entsprechend zu planen. Das aktuelle Wetterphänomen bietet viele Möglichkeiten, um die Kultur und Natur von Petra in all ihren Facetten zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:42:02. +++