Wettervorhersage Sencelles: 7-Tage Prognose und aktuelle Wetterbedingungen (20.5.2024)

Wettertrend für Sencelles: Sanfter Frühlingsregen und milde Temperaturen

Die kommende Woche in Sencelles, Mallorca wird eine Mischung aus leichten Regenschauern und angenehm warmen Temperaturen bieten. Mit einem sanften Übergang in die höheren sommerlichen Grade zeigt sich das Wetter in Sencelles als ideal für Freizeitaktivitäten im Freien, wenn auch mit gelegentlicher Nässe von oben.

Wetterübersicht für Sencelles: Leichter Regen und zunehmende Wärme

Beginnend mit dem 20. Mai 2024, erleben wir eine Tageshöchsttemperatur von 23°C. Trotz des leichten Regens ist die Luftfeuchtigkeit angenehm bei 50%, was die Frischheit des Frühlings hervorhebt. Mit einem milden Wind von 3 km/h bietet der Tag eine gelassene Atmosphäre.

Am 21. Mai steigen die Temperaturen auf bis zu 26°C, und Niederschläge in Form von leichtem Regen begleiten uns weiterhin, obgleich die Humidität auf 30% sinkt, was zu einem trockeneren Gefühl führt.

Die Folgetage bringen uns weiterhin sanfte Regengüsse bei Temperaturen um die 27°C am 22. Mai und leicht abkühlend auf 25°C am 23. Mai. Der Regen scheint ein ständiger Begleiter zu sein, der jedoch von den Einheimischen und Besuchern oft als erfrischend empfunden wird.

Lichtblicke und leichte Abkühlung am Ende der Woche

Ab dem 24. Mai erhalten wir leichte Aufhellungen und die Wettersituation stabilisiert sich etwas. Bei Temperaturen von 26°C und vereinzelten Wolken bietet dieser Tag eine perfekte Gelegenheit für einen Ausflug in die malerische Umgebung von Sencelles.

Zum Wochenende hin klettert das Thermometer am 26. Mai auf 30°C – ein Vorgeschmack auf den bevorstehenden Sommer. Doch der Himmel bleibt bedeckt, was Sonnenhungrige etwas enttäuschen könnte.

Zum Abschluss der Woche, am 27. Mai, bricht der Himmel auf und der Tag wird von einem klaren Himmel bei einer Höchsttemperatur von 29°C gekrönt. Dieser Tag verspricht somit das perfekte Wetter für Aktivitäten im Freien.

Das tägliche Extra an Sonnenlicht

Ein besonderer Aspekt dieser Woche ist das fortschreitend längere Tageslicht. Mit dem Sonnenaufgang bereits um 4:25 Uhr und dem Sonnenuntergang nicht vor 19:06 Uhr haben wir mehr als genug Licht, um die Insel in voller Pracht zu genießen.

Die Wettervorhersage für Sencelles spiegelt die typischen Frühlingswetterbedingungen auf Mallorca wider, die von milden Temperaturen und gelegentlichen Regengüssen geprägt sind. Ideal für all diejenigen, die die Naturschönheiten Mallorcas ohne die extreme Hitze des Hochsommers erkunden möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:48:21. +++