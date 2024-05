Wettervorhersage Sóller (20.05.2024 bis 27.05.2024): 7-Tage-Überblick mit Temperaturen und Niederschlägen

Wettertrend für Sóller: Frühlingshafte Temperaturen und vereinzelte Regenschauer

Das Wetter in Sóller auf Mallorca präsentiert sich für die kommende Woche vom 20. bis zum 27. Mai 2024 überwiegend mild. Die Tagestemperaturen liegen angenehm zwischen 20°C und 27°C, was die Vorfreude auf outdoor Aktivitäten und Ausflüge in die malerische Umgebung steigert. Der Frühling zeigt sich in bunten Farben, doch auch einige Regenschauer sind zu erwarten.

Montag und Dienstag: Regnerischer Beginn der Woche

Am Montag, dem 20. Mai 2024, startet die Woche mit leichten Regenfällen bei einer Temperatur von angenehmen 20°C. Die Windgeschwindigkeit ist mit 3 km/h recht sanft, und die Feuchtigkeit liegt bei 68%. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang bilden mit 4:30 Uhr und 19:01 Uhr den Rahmen für diesen Tag.

Der Dienstag hält ebenfalls leichten Regen bereit, jedoch steigt das Thermometer leicht auf 22°C, und der Wind frischt etwas auf 4 km/h auf. Das Hygrometer zeigt eine angenehmere Luftfeuchtigkeit von rund 50% an.

Mittwoch bis Freitag: Wechselhaftes Wetter setzt sich fort

Der Mittwoch zeigt sich ebenfalls von seiner feuchten Seite, allerdings mit einem Anstieg in der Temperatur auf 24°C und gleichbleibendem Wind. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 48%. Auch am Donnerstag halten sich die leichten Regenschauer bei einer leicht gesunkenen Temperatur von 22°C. Der Freitag sieht ähnlich aus, mit einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 59% und leichter Temperaturerhöhung auf 23°C.

Wochenende in Sóller: Wetterbesserung in Sicht

Das Wochenende kündigt sich mit einer deutlichen Wetterbesserung an. Während der Samstag noch von aufgelockerter Bewölkung geprägt ist, erwärmt sich die Luft auf angenehme 22°C. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 64% und die kaum spürbaren Winde laden zu entspannten Spaziergängen ein.

Der Sonntag verwöhnt mit überwiegend bedeckten Wolken, Temperaturen bis zu 27°C und einer geringen Luftfeuchtigkeit von nur noch 38%. Ein idealer Tag, um das Freiluftangebot von Sóller in vollem Umfang zu genießen.

Die kommende Woche schließt mit einem klaren Himmel und einer Temperatur von 25°C, versprechend für all diejenigen, die das sonnige Wetter auf Mallorca zu schätzen wissen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.5.2024, 01:50:21. +++