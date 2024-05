7-Tage-Wetterausblick für Sant Llorenç des Cardassar: Temperaturen und Niederschläge (21.5.2024)

Wettertrend für Sant Llorenç des Cardassar: Frühling moderiert sein Gesicht

Der Frühling zeigt auf Mallorca in der idyllischen Gemeinde Sant Llorenç des Cardassar ein facettenreiches Bild. Die kommenden Tage bringen eine Mischung aus Sonne, Wolken und gelegentlichem Regen - typisch für diese lebhafte Jahreszeit auf der Baleareninsel. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie sich das Wetter in Sant Llorenç in der nächsten Woche von Dienstag, dem 21. Mai bis Montag, dem 28. Mai 2024, gestalten wird.

Dienstag, 21.05.2024 - Start in die Woche mit Regen

Die Woche beginnt mit milden Temperaturen von etwa 22°C, begleitet von moderatem Regen. Der Wind weht sanft mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h. Die Feuchtigkeit liegt bei 53% und der Luftdruck bei 1013 hPa.

Mittwoch, 22.05.2024 - Leichte Regenschauer

Am Mittwoch wird das Wetter mit leichten Regenschauern und Höchsttemperaturen von 23°C etwas freundlicher, bei einem Luftdruck von 1016 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 52%.

Donnerstag, 23.05.2024 - Auflockerungen zwischen den Wolken

Auflockerungen zwischen den Wolken lassen die Temperatur am Donnerstag auf 22°C klettern, während der Wind mit 6 km/h etwas auffrischt. Dabei manifestiert sich die Luftfeuchtigkeit bei 57%, und der Druck steigt leicht auf 1017 hPa an.

Freitag, 24.05.2024 - Frischer Regen und kühle Luft

Das Thermometer fällt am Freitag auf 17°C, und leichter Regen bringt erfrischende Abkühlung. Die relativ hohe Luftfeuchtigkeit von 78% und der Luftdruck von 1018 hPa deuten auf einen gemütlichen Tag zum Verweilen im Inneren hin.

Samstag, 25.05.2024 - Erneut Regen bei milden Temperaturen

Am Samstag hält sich das Wetter mit leichtem Regen und angenehmen 21°C. Der Wind bleibt moderate bei 6 km/h, und der Luftdruck erhöht sich auf 1021 hPa.

Sonntag, 26.05.2024 - Leicht bewölkt und trocken

Am Sonntag zeigt sich der Himmel mit vereinzelten Wolken und hält das Tagesmaximum bei 21°C. Der Tag ist charakterisiert durch einen Druck von 1023 hPa und eine gemäßigte Luftfeuchtigkeit von 56%.

Montag, 27.05.2024 bis Dienstag, 28.05.2024 - Bedeckter Himmel und stabile Temperaturen

Zum Wochenstart präsentiert sich der Himmel über der Gemeinde wieder bedeckt. Die Temperaturen bleiben mit 23°C stabil und weisen auf einen angenehmen Übergang in den nächsten Monat hin. Der Luftdruck sinkt etwas auf 1018 hPa, während die Feuchtigkeit bei freundlichen 51% liegt.

Während des Zeitraums genießen die Einheimischen und Besucher von Sant Llorenç die langen Abende mit Sonnenuntergängen, die sich von 18:59 Uhr zu Wochenbeginn bis auf 19:05 Uhr am letzten Tag erstrecken. Es lohnt sich, das facettenreiche frühlingshafte Wetter Mallorcas zu erleben!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.5.2024, 01:48:59. +++