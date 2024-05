7-Tage-Wettertrend für Marratxí: Wechselhafte Frühsommertage auf Mallorca (21.5.2024)

Die Wetteraussichten für Marratxí: Eine Mischung aus Sonne, Wolken und Regen

Die kommenden Tage in Marratxí versprechen eine abwechslungsreiche Frühsommerzeit auf der beliebten Baleareninsel Mallorca. Die Wetterlage wechselt von leichten Nieselregen bis hin zu sonnigen Abschnitten mit Wolkenverhangenem Himmel. Die Temperaturen bleiben angenehm und signalisieren eine schöne, aber nicht zu heiße Zeit vor dem Hochsommer auf Mallorca. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die täglichen Wetterbedingungen werfen.

Dienstag, 21. Mai 2024 Der Dienstag startet mit einer leicht bewölkten Kulisse und wird im Laufe des Tages von leichtem Regen begleitet, perfekt für einen entspannten Aufenthalt im Inselinneren oder eine Besichtigungstour. Die Temperaturen erreichen eine Höhe von 24°C, unterstützt von einer sanften Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit verläuft eher moderat bei 45%, während der Luftdruck bei 1014 hPa liegt. Sonnenaufgang und -untergang künden einen langen Tag an, von 4:29 Uhr morgens bis 19:01 Uhr abends.

Mittwoch, 22. Mai 2024 Am Mittwoch verharrt die Temperatur bei 24°C, und es zeigt sich ein ähnliches Bild wie am Vortag: gelegentlicher leichter Regen, der zu Spaziergängen am Strand mit gelegentlicher Erfrischung einlädt. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 47%, während der Luftdruck auf 1016 hPa ansteigt. Die Windverhältnisse bleiben beständig. Genießen Sie den Tagesbeginn um 4:29 Uhr und das Abendrot bis 19:02 Uhr.

Donnerstag, 23. Mai 2024 Der Donnerstag bietet eine kleine Auflockerung des Wolkenteppichs, mit aufgerissenen Wolken am Himmel und einer Höchsttemperatur von 26°C, ideal zum Erkunden der lokalen Märkte oder Caféterrassen. Mit einem Wind von 5 km/h und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 38% stellt dieser Tag die beste Option für Outdoor-Aktivitäten dar. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1017 hPa. Sobald die Sonne um 4:28 Uhr aufgeht, erwartet Besucher ein herrlicher Tag, der erst um 19:03 Uhr endet.

Freitag, 24. Mai 2024 bis Sonntag, 26. Mai 2024 Das Wochenende nähert sich mit gemischten Signalen. Freitag und Sonntag sind von leichtem und mäßigem Regen geprägt, was zu gemütlichen Stunden im Hotel oder besonderen kulinarischen Erlebnissen in den lokalen Restaurants führen kann. Freitag zeigt ein Temperaturrückgang auf 19°C, welcher von einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 73% und einem stärkeren Wind von 7 km/h begleitet wird. Samstag hingegen verspricht eine leichte Erholung mit gebrochenen Wolken und einer Temperatur von 25°C. Der leichte Wind und die erträgliche Luftfeuchtigkeit machen diesen Tag zu einem angenehmen Vorgeschmack auf das, was die kommende Woche zu bieten hat.

Montag, 27. Mai 2024 und Dienstag, 28. Mai 2024 Zum Abschluss unseres 7-Tage-Wetterberichts blicken wir auf zwei Tage, die perfekt sind, um das Inselleben in vollen Zügen zu genießen. Mit Temperaturen, die konstant bei 26°C bleiben und einer angenehmen Brise von 3 bis 4 km/h, bieten diese Tage eine angenehme Atmosphäre für alle Freizeitaktivitäten. Die Luftfeuchtigkeit ist moderat und der Luftdruck leicht sinkend, was längere Wanderungen oder Radtouren besonders attraktiv macht. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang - 4:25 Uhr bis 19:06 bzw. 19:07 Uhr - können Sie das herrliche Inselleben in Marratxí genießen.

Ausblick: Optimales Wetter für Veranstaltungen und Erkundungen auf Mallorcas

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die nächste Woche in Marratxí eine vielfältige Palette an Wetterbedingungen bietet, die für jeden Urlauber etwas zu bieten haben. Von sonnenverwöhnten Tagen bis hin zu erfrischenden Regenschauern - die Insel zeigt sich von einer ihrer charakteristischen Seiten. Planen Sie Ihre Aktivitäten nach dem Wetter und genießen Sie die natürliche Schönheit Mallorcas, unabhängig von leichten Wetterschwankungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.5.2024, 01:42:30. +++