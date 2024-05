7-Tage-Wettervorhersage für Sant Joan, Mallorca: Temperaturtrends und Niederschlagsprognosen (21.5.2024)

Wetteraussichten für Sant Joan: Eine Woche geprägt von leichtem Regen und steigenden Temperaturen

Die kommende Woche in Sant JoanSant Joan präsentiert sich mit einem Wechselspiel aus leichtem Regen und Sonnenschein, wie die aktuelle Wettervorhersage zeigt. Ein Blick auf die Wetterdaten des lokalen Klimas gibt Einblick in die kommenden Tage auf unserer beliebten Baleareninsel Mallorca.

Leichte Regenfälle und moderat frische Temperaturen

Beginnend mit dem 21. Mai 2024, werden die Bewohner und Besucher von Sant Joan Zeuge von leichten Regenschauern. Die Temperaturen verweilen angenehm bei etwa 21°C, begleitet von einer leichten Brise mit Geschwindigkeiten um die 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 35% noch im gemäßigten Bereich, während der Luftdruck bei 1012 hPa liegt. Für Frühaufsteher bietet der Sonnenaufgang um 4:27 Uhr einen erfrischenden Start in den Tag, bevor dieser um 19:11 Uhr dem Abend weicht.

Konstante Temperaturen und leichte Niederschläge prägen die Woche

Die folgenden Tage, insbesondere der 22. und 23. Mai, halten an den leichten Regengüssen fest, wobei die Temperaturen um die 21°C bzw. 20°C oszillieren. Die Windverhältnisse bleiben mild, und der Feuchtigkeitsgehalt steigt auf bis zu 56%. Sonnenauf- und -untergang verschieben sich minimal, signalisieren jedoch bereits die langen Tage, die wir auf der Insel schätzen.

Steigende Temperaturen zum Wochenende

Gegen Ende der Woche macht sich eine positive Veränderung bemerkbar. Das Thermometer klettert auf 22°C am 24. Mai und erreicht schließlich sommerliche Höhen von 27°C am 27. Mai. Die Wolkendecke lockert auf, und am 26. Mai dürfen wir uns über teilweise bewölkten Himmel freuen, der am darauffolgenden Tag klarem Himmel weicht. Mit dem 28. Mai kommt jedoch wieder der Regen zurück, obwohl die Temperaturen mit 28°C weiterhin sommerlich bleiben.

Es lohnt sich also, für Outdoor-Aktivitäten und die Planung von Strandbesuchen einen Blick auf die tägliche Wetterprognose zu werfen. Insbesondere die Abendstunden laden mit ihren milden Temperaturen und den reizvollen Sonnenuntergängen zu entspannten Momenten ein. Mit etwas Glück lassen sich die regnerischen Phasen leicht umschiffen und die Ferienzeit auf Mallorca ungetrübt genießen.

Fazit: Eine Mischung aus Regen und Sonnenschein

Zusammenfassend präsentiert sich das Wetter in Sant Joan für die nächste Woche vielseitig, doch mit einer beständigen Tendenz zu milden Temperaturen und gelegentlichen Regenschauern - perfekt, um die vielfältigen Facetten Mallorcas zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.5.2024, 01:48:11. +++