7-Tage-Wettervorhersage für Santa Maria del Camí: Leichte Regenschauer und wärmere Tage (21.5.2024)

Das aktuelle Wetter in Santa Maria del Camí: Eine Woche voller Abwechslung

Während wir uns dem Sommer nähern, bietet Santa Maria del Camí eine abwechslungsreiche Wetterlage in der kommenden Woche. Beginnend mit leichtem Regen, werden die Einwohner und Besucher Mallorcas Zeuge, wie die Natur sich unter wechselnden Himmelsschauspielen entfaltet.

Leichter Regen und sanfte Brisen: Die Wetterprognose vom 21. bis 22. Mai 2024

Der Dienstag den 21. Mai, begrüßt uns mit einer geringen Regenwahrscheinlichkeit und Temperaturen um die 23°C. Die Winde halten sich zurück, doch die Frische des Regens wird spürbar sein. Ein ähnliches Bild zeigt sich am folgenden Tag. Mit einer leichten Zunahme der Temperaturen auf 24°C und verminderter Luftfeuchtigkeit verspricht der Mittwoch, der 22. Mai, eine angenehme Fortsetzung.

Willkommen im Sonnenschein: 23. bis 24. Mai 2024

Am Donnerstag, der 23. Mai, erwarten uns vereinzelte Wolken bei Temperaturen bis zu 26°C. Das ist ein kleiner Vorgeschmack auf den Sommer, der nur gelegentlich durch leichte Böen von 4 km/h unterbrochen wird. In der darauffolgenden Nacht sinken die Temperaturen allerdings merklich ab, und am Freitag bekommen wir es mit leichtem Regen und kühleren 18°C zu tun.

Mit Regenschauer ins Wochenende: 25. Mai 2024

Der Samstag zeigt sich von einer nassem Seite: moderater Regen begleitet uns, während die Temperaturen wieder auf eine angenehme Marke von 25°C ansteigen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt moderat, und die Windgeschwindigkeiten sind kaum der Rede wert.

Ausblick auf die neue Woche: Sonne und Wolken im Spiel

Den Abschluss der Prognose bilden der Sonntag, der 26. Mai, und der Montag, der 27. Mai. Mit aufgelockerten Wolken und Höchsttemperaturen von 26°C bzw. 27°C sind diese Tage ein einladender Vorgeschmack auf die kommenden sommerlichen Monate. Zum Start in die neue Woche darf man sich am 28. Mai auf verstreute Wolken freuen, welche die Sonnenstrahlen durchlassen und die Temperaturen auf gleicher Höhe halten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass uns eine durch und durch milde Wetterwoche in Santa Maria del Camí bevorsteht, ideal für lange Spaziergänge und erste sommerliche Aktivitäten im Freien.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.5.2024, 01:51:17. +++