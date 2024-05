Aktuelle Wetterprognose für Santa Eugènia: Eine Woche voller Klimakontraste (21.5.2024)

Die Wetterlage in Santa Eugènia - Sonnige Aussichten mit Regenschauern im Gepäck

Die kommende Woche hält für die Bewohner und Besucher von Santa Eugènia eine abwechslungsreiche Wetterdynamik bereit. Mit einem spannenden Mix aus Sonnenschein, milden Temperaturen und zeitweiligen Niederschlägen lässt sich der Beginn der letzten Maiwoche kaum in einen konventionellen Rahmen pressen. Die optimale Kombination aus atmosphärischen Bedingungen gewährt dabei sowohl Raum für Aktivitäten im Freien als auch gemütliche Stunden bei einem Café con leche unter Mallorcas schützenden Markisen.

Wetter Update für Santa Eugènia: Die Vorhersage vom 21. Mai bis 28. Mai 2024

Dienstag, 21. Mai: Ein leichter Regenschleier legt sich über Santa Eugènia, während das Thermometer angenehme 25°C verspricht. Der Wind zeigt sich mit 4 km/h von einer sanften Seite, und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei 38% in einem moderaten Rahmen. Ideale Bedingungen für einen entschleunigten Start in den Tag, gestärkt durch das Wissen, dass das Barometer einen stabilen Druck von 1013 hPa anzeigt.

Mittwoch, 22. Mai: Der Trend ähnlicher Bedingungen setzt sich fort. Mit 25°C und leichtem Regen begegnet man dem mallorquinischen Wetterphänomen. Bei 39% Luftfeuchtigkeit und einer gemächlichen Brise von 3 km/h bleibt das gemütvolle Wettererlebnis erhalten. Der Sonnenaufgang verzaubert um 4:28 Uhr mit malerischen Farbtönen, ehe sich der Tag gegen 19:02 Uhr dem Ende neigt.

Donnerstag, 23. Mai: Die Natur zeigt sich von einer großzügigen Seite - aufgelockerte Wolkenformationen erlauben den Blick auf das azurblaue Firmament, während die Temperaturen auf behagliche 27°C klettern. Ein leichter Wind (4 km/h) unterstreicht das Bild einer idyllischen Insellandschaft. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 26%, was die körperliche Betätigung außer Hause durchaus anregend erscheinen lässt. Sonnenauf- und -untergang verlängern den Tag zwischen 4:27 Uhr und 19:03 Uhr.

Freitag, 24. Mai: Signifikante Abkühlung auf 18°C begleitet von Lichtregen kennzeichnet den Freitag. Der Wind erhöht seine Intensität auf frische 6 km/h. Die deutliche Zunahme der Luftfeuchtigkeit auf 73% lässt das Haar der Insulaner welliger werden und verleiht der Haut zusätzliche Frische. Mit einem Luftdruck von 1017 hPa steht einer stabilen Wetterlage nichts im Wege.

Samstag, 25. Mai: Der Samstag verwöhnt erneut mit Temperaturen um die 25°C und Maß gießendem Regen, welcher die facettenreiche Vegetation der Insel wohlwollend nährt. Die Windstille (3 km/h) und eine moderat anmutende Luftfeuchtigkeit von 44% legen den Grundstein für einen entspannten Wochenendausklang. Der Sonnenaufgang um 4:26 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:04 Uhr rahmen einen Tag, der mit zahlreichen Freizeitoptionen lockt.

Sonntag, 26. Mai: Die letzten beiden Tage des Prognosezeitraums gewinnen an Temperatur und präsentieren sich jeweils mit 27°C am Sonntag und anschließenden 28°C am Montag. Wolken spielen zwischen Freiheit und Einengung, die Luftfeuchtigkeit hält sich konstant. Der Wind nimmt eine zurückhaltende Haltung an und lässt das meteorologische Finale zu einer sanften Brise ausklingen.

Fazit: Die meteorologische Bühne in Santa Eugènia bietet Einheimischen und Touristen eine Woche voll moderater Klimaextreme. Die Mischung aus Sonnenschein, Regen und leicht wechselnden Windverhältnissen wird ergänzt durch abendliche Szenarien spektakulärer Sonnenuntergänge. Eine wahre Einladung, die vielseitige Insel Mallorca in all ihren Facetten erlebend zu entdecken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.5.2024, 01:49:49. +++