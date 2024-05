Sonnige Aussichten für Petra: Die Wettervorhersage für die kommende Woche auf Mallorca (21.5.2024)

Genießen Sie das strahlende Wetter in Petra: Eine sonnige Woche steht bevor

Die idyllische Gemeinde Petra auf Mallorca bereitet sich auf eine herrliche Wetterwoche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen vor. In diesem Artikel bieten wir Ihnen einen detaillierten 7-Tage-Wetterbericht, damit Sie Ihre Aktivitäten perfekt planen können.

Wetterübersicht für Petra - Beginnen Sie Ihre Woche mit Sonnenschein

Am Dienstag, den 21. Mai 2024, startet Petra in einen strahlend schönen Tag. Mit einer Höchsttemperatur von 26°C, einem leichten Wind von 11 km/h und einer geringen Luftfeuchtigkeit von 18% wird es klar und freundlich. Der Druck liegt stabil bei 1014 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind zu genießen um 2:40 Uhr bzw. 16:28 Uhr.

Stabile Wetterlage setzt sich fort

Am folgenden Tag, den 22. Mai, bleibt das Wetter in Petra unverändert herrlich mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 25°C. Der Wind weht leicht verstärkt mit 12 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 25%. Erleben Sie einen weiteren wunderschönen Sonnenaufgang um 2:40 Uhr und einen stillen Sonnenuntergang um 16:29 Uhr.

Wechselnde Bewölkung ohne Einbußen bei der Temperatur

Der 23. Mai bringt leichte Wolkenfelder mit sich. Dennoch hält sich die Temperatur in Petra konstant bei 26°C. Ein leicht abgeschwächter Wind von 9 km/h begleitet den Tag. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 21% und der Luftdruck hält sich bei 1014 hPa. Genießen Sie die natürliche Beleuchtung von 2:39 Uhr bis 16:30 Uhr.

Mitte der Woche: Ein kurzer Abfall der Temperaturen, aber immer noch wunderbar

Die Mitte der Woche zeigt sich weiterhin von ihrer besten Seite. Am 24. Mai sinken die Temperaturen leicht auf 23°C, aber der Himmel bleibt weitestgehend klar. Der Wind hält sich konstant bei 12 km/h und die Luftfeuchtigkeit bei 18%. Der Druck von 1014 hPa sorgt für stabile Wetterverhältnisse. Sonnenaufgang und -untergang können wieder früh um 2:39 Uhr bzw. spät um 16:30 Uhr bewundert werden.

Erfrischendes Klima als Vorbote eines Wochenendes voller Wärme

Gegen Ende der Woche, genauer am 25. Mai, kühlt das Wetter in Petra auf eine angenehme Temperatur von 20°C ab, perfekt für längere Wanderungen oder einfach um die Insel zu genießen. Die Winde lassen weiter nach auf 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 20% verweilt. Der Druck zeigt sich unverändert. Der Tag beginnt um 2:39 Uhr und endet um 16:31 Uhr.

Zum Abschluss der Woche klettert das Quecksilber wieder nach oben

Das Wochenende leitet am 26. Mai ein stetiges Ansteigen der Temperaturen ein, beginnend mit 22°C an diesem Samstag. Der Wind bleibt mild mit 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 16%, was für ein sehr angenehmes Klima sorgt. Sonnenauf- und -untergang ereignen sich zu ähnlichen Zeiten wie die Vortage.

Zum 27. Mai hin erlebt Petra eine Spitze von 27°C. Genießen Sie die wohlige Wärme bei nur schwachen Winden von 5 km/h und einer gleichbleibenden Luftfeuchtigkeit von 20%. Der Luftdruck nimmt leicht ab auf 1012 hPa.

Die Höhepunkte der Woche - Ein ausklingendes Wetterparadies

Den Abschluss der glorreichen Wetterwoche bildet der 28. Mai, an dem das Thermometer in Petra auf 30°C steigt und Sie sich auf den klaren Himmel einstellen können. Mit frischen Winden von 12 km/h bleibt es heiß und trocken bei einer Luftfeuchtigkeit von nur 15%. Der Druck fällt etwas auf 1008 hPa, was das bevorstehende Ende dieser warmen Wetterphase signalisieren könnte.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.5.2024, 01:45:25. +++