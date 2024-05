Wetter in Alcúdia (21.05.2024 bis 28.05.2024): Aktuelle Wettervorhersage und Aussichten für die kommende Woche

Wetteraussichten für Alcúdia - die Perle im Norden Mallorcas

Freuen Sie sich auf eine Woche voller vielseitiger Wetterphänomene in AlcúdiaAlcúdia, einem der beliebtesten Urlaubsorte auf Mallorca. Wir blicken auf eine Woche, die uns alles von leichtem Regen bis hin zu strahlend klaren Himmel bietet, getreu dem Motto - abwechslungsreich wie das Inselleben selbst.

Dienstag, 21. Mai 2024: Ein sanfter Start in die Woche

Der Dienstag begrüßt uns mit einer Angenehmen Temperatur von 21°C, wobei leichte Regenschauer für erfrischende Momente sorgen. Ein leichter Wind lässt das Meer sanft rauschen und verspricht einen entspannten Einstieg in die neue Woche. Der Morgen bricht früh um 04:27 Uhr an und gibt den Blick auf das malerische Morgenrot frei, bevor sich der Tag um 19:00 Uhr neigt.

Mittwoch, 22. Mai 2024: Sonnige Ausblicke

Am Mittwoch zeigt sich Alcúdia von seiner strahlenden Seite. Mit 23°C und nur wenigen Wolken am Himmel können Sie das mediterrane Klima in vollen Zügen genießen. Der leichte Wind und die angenehme Luftfeuchtigkeit laden zu ausgiebigen Strandspaziergängen ein. Genießen Sie das Abendrot, das um 19:01 Uhr seinen Höhepunkt erreicht.

Donnerstag, 23. Mai 2024: Reiner Himmel und Frieden

Der Donnerstag verwöhnt uns mit einem klaren Himmel und eine inspirierende Aussicht auf die Bucht von Alcúdia. Mit einer Temperatur von 22°C und sanftem Wind ist es der perfekte Tag, um die umliegende Natur zu erkunden oder sich an der Strandpromenade zu entspannen. Die Sonne wacht früh um 04:26 Uhr über die Insel und leitet um 19:02 Uhr den Abend ein.

Freitag, 24. Mai 2024: Erneute Regengüsse

Schon am Freitag kehrt der Regen zurück und lässt die Pflanzenwelt aufblühen. Bei 18°C ist es ein wenig kühler, doch das gemäßigte Klima bietet die perfekte Gelegenheit, die Kultur und Gastronomie Alcúdias zu genießen. Der Tag erstreckt sich von 04:25 Uhr bis 19:03 Uhr.

Wochenendvorschau: Vielfältig wie das Inselleben

Das Wochenende in Alcúdia lockt mit Temperaturen von 20°C bis 23°C und variabler Bewölkung. Bei nur geringfügigem Niederschlag können Sie die vielfältigen Freizeitangebote Mallorcas auskosten. Freuen Sie sich auf laue Abende und das sanfte Flüstern der Wellen bei Sonnenuntergängen um ca. 19:05 Uhr.

Ausblick auf die neue Woche

Die neue Woche beginnt mit überzogenen Wolken und Temperaturen, die einen angenehmen 23°C bis 24°C erreichen. Auch wenn das Barometer einen leichten Abfall des Luftdrucks verzeichnet, bleibt das Wetter beständig und verspricht schöne Stunden im Freien. Der Himmel öffnet sich früh um 04:23 Uhr und entlässt uns spät um 19:06 Uhr in die Nacht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.5.2024, 01:21:28. +++