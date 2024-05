Wetter in Campos: Die Prognose für eine angenehme letzte Maiwoche auf Mallorca (21.5.2024)

Entspanntes Klima in Campos: Sonne und leichte Regenschauer

Die Wettervorhersage für Campos auf MallorcaCampos verspricht für die letzte Maiwoche des Jahres 2024 angenehme Bedingungen mit einer Mischung aus Sonnenschein und leichten Regenschauern. Für Urlauber und Einheimische bietet das insgesamt freundliche Wetter ideale Voraussetzungen, um die Schönheiten der Insel zu genießen.

Die Wetteraussichten für Campos

Der Montag, den 20. Mai 2024, begrüßt die Besucher in Campos mit einer Höchsttemperatur von 28 Grad Celsius und einer leicht bewölkten Himmelsdecke. Der Wind ist mit 4 km/h sanft, während die Luftfeuchtigkeit bei 57% liegt.

Am 21. Mai sorgen vereinzelte, leichte Regenschauer für eine willkommene Abkühlung bei gleichbleibend hohen Temperaturen von 28 Grad. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf leicht erhöhte 67%, was ein wenig zur Schwüle beitragen kann.

Das Highlight der Woche dürften der 22. und 23. Mai werden, an denen ein klarer Himmel für ausreichend Sonnenschein sorgt. Auch hier verbleiben die Tagestemperaturen weiterhin bei sommerlichen 28 Grad, während der Wind leicht auf 5 km/h zunimmt.

Am 24. Mai klettern die Temperaturen sogar auf eine Spitze von 29 Grad, begleitet von einigen wenigen Wolken – perfektes Wetter für einen Ausflug zum Strand oder eine Wanderung im Inselinneren.

Das Wochenende bringt dann wieder etwas mehr Bewegung in die Wetterlage. Am 25. und 26. Mai ist mit leichtem Regen zu rechnen, die Temperaturen bleiben jedoch mit 27 Grad im angenehmen Bereich. Zum Abschluss der Woche, am 27. Mai, kühlt es auf frischere 22 Grad ab und die Regenschauer halten an, was den Pflanzen und der Natur Mallorcas sicherlich guttun wird.

Wettertipps für die Besucher von Campos

Trotz des gelegentlichen Regens verspricht die Woche viel Sonnenschein für jegliche Aktivitäten im Freien. Durch die milden Bedingungen eignet sich die Zeit hervorragend dazu, die zahlreichen Sehenswürdigkeiten, die kulinarischen Highlights und die natürliche Vielfalt Mallorcas zu erleben.

Wer sich für Sonne und Strand entscheidet, der sollte diesen Wetterbericht im Auge behalten und die sonnigeren Tage für einen entspannten Tag am Meer nutzen. Und auch an den regnerischen Tagen hat Campos – von gemütlichen Cafés bis hin zu interessanten Museen – genug zu bieten, um den Aufenthalt angenehm zu gestalten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.5.2024, 01:29:12. +++