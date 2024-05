Wetter in Llucmajor (21.05.24 bis 28.05.24): Regenrisiko und Temperaturen in der 7-Tage-Vorschau

Wetter-Lage in Llucmajor für die bevorstehende Woche

Das Wetter in Llucmajor auf Mallorca zeigt sich in der letzten Maiwoche mit einer Mischung aus leichten Regenschauern und überwiegend bewölktem Himmel. Die zu erwartenden Temperaturen bewegen sich angenehm im Bereich der frühsommerlichen 23 bis 24 Grad Celsius, was Besuchern ermöglicht, die pittoreske Region bei milden Bedingungen zu erkunden.

Llucmajors tägliche Wetteraussichten im Detail

Dienstag, 21.05.2024: Mit leichten Regenfällen und einer Höchsttemperatur von 23 Grad beginnt der Bewertungszeitraum. Ein sanfter Wind weht mit 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 55%, und der Luftdruck liegt bei 1014 hPa. Die Sonne geht um 4:29 Uhr auf und um 19:00 Uhr unter.

Mittwoch, 22.05.2024: Der leichte Regen setzt sich fort, bei gleicher Maximaltemperatur und geringfügig schwächeren Winden von 6 km/h. Die relative Feuchte bleibt mit 54% nahezu unverändert, und der Druck steigt auf 1016 hPa. Sonnenauf- und -untergang sind für 4:29 Uhr beziehungsweise 19:01 Uhr vorhergesagt.

Donnerstag, 23.05.2024: Eine leichte Wetterbesserung zeichnet sich ab; trotz der überwiegend bedeckten Wolkendecke erwärmt sich die Luft auf 24 Grad, bei einem Wind von 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 45%, und der Druck hält sich stabil bei 1016 hPa. Der Tag erwacht um 4:28 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 19:02 Uhr.

Freitag, 24.05.2024: Es kühlt sich auf 18 Grad ab, begleitet von leichten Regenschauern und erhöhtem Wind mit 10 km/h. Die Feuchte steigt auf 72%, und der Druck liegt bei 1017 hPa. Sonnenaufgang ist um 4:27 Uhr, gefolgt vom Sonnenuntergang um 19:03 Uhr.

Samstag, 25.05.2024: Die Temperaturen erholen sich wieder und steigen auf 22 Grad, trotz leichter Regenfälle. Der Wind bleibt sanft bei 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 58%. Der Druck steigt auf 1021 hPa. Ein neuer Tag in Llucmajor beginnt um 4:27 Uhr und endet um 19:04 Uhr.

Sonntag, 26.05.2024: Der Himmel zeigt sich mit aufgelockerten Wolken, und es wird eine angenehme Temperatur von 23 Grad erwartet, bei windstillen 6 km/h. Die Feuchtigkeit sinkt leicht auf 52%, und der Druck erhöht sich auf 1022 hPa. Sonnenauf- und -untergang erfolgen um 4:26 Uhr beziehungsweise 19:05 Uhr.

Montag, 27.05.2024: Die Temperatur bleibt konstant bei 24 Grad, unterbrochen von teils bewölktem Himmel und leichten Winden von 5 km/h. Die Feuchtigkeit bleibt bei 45%, und der Druck sinkt geringfügig auf 1021 hPa. Tageslicht in Llucmajor von 4:26 Uhr bis 19:06 Uhr.

Dienstag, 28.05.2024: Zum Abschluss der Wettervorschau hält sich das angenehme Klima mit 24 Grad und gebrochenen Wolken. Der Wind weht mit 6 km/h, bei einer Feuchtigkeit von 47% und einem Luftdruck von 1018 hPa. Das Tageslicht ist von 4:25 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 19:06 Uhr zu genießen.

Fazit zur Wetterlage in Llucmajor

Die Wetterprognose für Llucmajor verspricht eine Woche mit leicht unbeständigem Wetter, jedoch mit tendenziell milden frühlinghaften Temperaturen, die zum Verweilen und Entdecken einladen. Die erfrischende Brise und der seltene Regen werden die Besucher nicht davon abhalten, die schöne Natur und die kulturellen Angebote der Gegend zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.5.2024, 01:39:33. +++