Wetteraussichten für Sencelles: Das erwartet Sie in der letzten Maiwoche

Die Urlaubsinsel Mallorca präsentiert sich den Besuchern und Einheimischen in Sencelles mit einem abwechslungsreichen Wettergeschehen in der letzten Maiwoche des Jahres 2024. Hier erfahren Sie, wie sich das Wetter in Sencelles vom 21. bis zum 28. Mai entwickeln wird, damit Sie Ihren Alltag oder Ihren Urlaub optimal planen können.

Dienstag, 21. Mai 2024: Leichter Regen und frühlingshafte Wärme

Trotz gelegentlicher Schauer können Sie einen angenehmen Tag in Sencelles erwarten, da das Thermometer behagliche 25°C anzeigen wird. Der Wind weht leicht mit ca. 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 35% und der Luftdruck bei 1013 hPa. Erleben Sie das malerische Zusammenspiel von Sonne und Regentropfen beim Sonnenaufgang um 04:29 Uhr und beim Sonnenuntergang um 19:01 Uhr.

Mittwoch, 22. Mai 2024: Weiterhin leichter Regen bei steigenden Temperaturen

Das Wetter bleibt beständig frühlingshaft mit einer leichten Steigerung der maximalen Temperaturen auf 26°C. Die Inselbewohner und Gäste dürfen sich über ämir:testIdle Zeit an der frischen Luft freuen, wenn auch leichter Regen für eine erfrischende Brise sorgen kann. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 36% sowie einem Luftdruck von 1016 hPa bietet der Mittwoch ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Sonnenauf- und -untergang erwarten Sie um 04:28 Uhr bzw. 19:02 Uhr.

Donnerstag, 23. Mai 2024: Teilweise bewölkt und eine Priese Sommer

Am Donnerstag können Sie in Sencelles eine Mischung aus Sonne und Wolken bei 28°C erwarten. Die Wolken sorgen für eine angenehme Abdeckung, wodurch es ideal für lange Spaziergänge oder eine Tour durch die charmanten Landschaften von Mallorca ist. Genießen Sie die sommerlichen Voraussetzungen bei einer Brise von 4 km/h und einer geringen Luftfeuchtigkeit von 24%. Der Luftdruck wird weiterhin auf einem konstanten Wert von 1016 hPa liegen.

Freitag, 24. Mai 2024: Abkühlung und Niederschlag

Zum Freitag erwartet Sie eine deutliche Abkühlung auf 18°C und zeitweise leichter Regen, der die Naturliebhaber unter Ihnen zur Entspannung einlädt. Eine Windgeschwindigkeit von 5 km/h sorgt für frischen Wind, während die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 73% eine lebendige Atmosphäre verspricht.

Samstag und Sonntag (25. und 26. Mai 2024): Feucht-fröhliches Wochenende erwartet

Das Wochenende startet mit moderatem Regen bei warmen 25° Temperatures. The humidity stands at 42% with a pressure of 1020 hPa, providing a refreshing climate for your adventures on Mallorca. Sunday promises broken clouds and a return to higher temperatures around 28°C, creating the ideal moment to enjoy the island's diverse activities.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.5.2024, 01:53:26. +++