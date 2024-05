Wetteraussichten für Banyalbufar: Vorhersage der nächsten 7 Tage (21.05.2024 - 28.05.2024)

Wetteraussichten für Banyalbufar: Erwarten Sie Wechselhaftigkeit und Frühlingsregen

Die pittoreske Gemeinde Banyalbufar an der traumhaften Westküste Mallorcas, bekannt für ihre Terrassenkulturen und das herrliche Mittelmeerklima, steht vor einer Woche wechselhaften Wetters mit milden Temperaturen und regnerischen Tagen. Hier erfahren Sie, was das Wetter in Banyalbufar für Sie bereithält.

Wettertrend für Banyalbufar - Sanfte Brise trotz Regen

Die Woche beginnt in Banyalbufar am Dienstag, dem 21. Mai 2024, mit leichtem Regen, einer angenehmen Höchsttemperatur von 21°C und mäßiger Windgeschwindigkeit von nur 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58%, und der Luftdruck bei 1014 hPa. Beobachter und Fotografiebegeisterte können einen herrlichen Sonnenaufgang um 4:30 Uhr und später einen Sonnenuntergang um 19:02 Uhr erwarten.

Der Mittwoch setzt diese Tendenz fort: Es bleibt bei leichten Regenfällen, bei einer identischen Temperatur von 21°C. Der Wind weht sanft mit nur 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 65%, bei einem Luftdruck von 1017 hPa. Schnappen Sie sich einen Regenschirm, und nutzen Sie die milden Temperaturen für einen angenehmen Aufenthalt unter den größtenteils bedeckten Himmel Banyalbufars. Sonnenauf- und -untergang finden um 4:29 Uhr bzw. 19:03 Uhr statt.

Übergang zu wolkigeren Tagen - Temperaturspitzen am Wochenende

Am Donnerstag, den 23. Mai, bringen zerstreute Wolken etwas Abwechslung; die Temperatur klettert leicht auf 22°C. Mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h bleibt das Wetter angenehm, bei einer relativen Feuchtigkeit von 66% und einem konstanten Luftdruck von 1017 hPa. Der Tag startet mit der strahlenden Morgensonne um 4:29 Uhr, gefolgt vom Sonnenuntergang um 19:04 Uhr.

Das Wochenende nähert sich mit leichtem Regen am Freitag und einem Temperaturabfall auf 19°C, was möglicherweise zu einer willkommenen Abkühlung nach dem leichten Temperaturanstieg in der Mitte der Woche führt. Mit Winden, die weiterhin mit 6 km/h wehen, und einer steigenden Luftfeuchtigkeit von 71%, ist es ratsam, Ihre Pläne für Freiluftaktivitäten zu überdenken. Der Luftdruck hält sich bei 1016 hPa.

Zum Samstag hin verschlechtert sich das Wetter leicht mit mäßigem Regen; die Temperaturen bleiben jedoch stabil bei 21°C. Denken Sie daran, bei Ihren Ausflügen einen wasserfesten Mantel mitzunehmen, um sich gegen den Niederschlag zu wappnen. Die Windgeschwindigkeit verlangsamt sich auf gemächliche 5 km/h, während der Luftdruck auf 1021 hPa steigt.

Die folgenden Tage, Sonntag und Montag, bieten zerbrochene Wolken, mildere Temperaturen von 22°C und eine ruhigere See mit leichten Brisen von 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit verbleibt konstant im mittleren Bereich und der Luftdruck sinkt ein wenig auf 1021 hPa, was für Wanderungen und Zeit im Freien ideale Bedingungen schafft. Den Abschluss der Woche macht ein klarerer Himmel mit zerstreuten Wolken am Dienstag, dem 28. Mai, und einem leichten Temperaturanstieg auf erfrischende 23°C bei stetigem Wind und geringerer Luftfeuchtigkeit von 59%.

Vorfreude auf Sonne und mildere Nächte

Die Wettervorhersage für Banyalbufar kündigt eine milde bis moderate Woche an, die von der sommerlichen Mittelmeersonne gekrönt wird. Genießen Sie die außergewöhnlichen Sonnenauf- und -untergänge, die Sie täglich etwas früher begrüßen und später verabschieden. Ob Sie nun den Charme der Bergregion Serra de Tramuntana erkunden oder an den malerischen Stränden entspannen möchten - die kommende Woche bietet die perfekte Gelegenheit dazu.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.5.2024, 01:24:43. +++