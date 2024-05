Wetteraussichten für Manacor, Mallorca: Die 7-Tage-Prognose vom 21. bis 28. Mai 2024 (21.5.2024)

Manacors Wetterlage im Detail: Von moderatem Regen bis zu Sonnenschein

Manacor erwartet in der Woche vom 21. bis zum 28. Mai 2024 ein Wechselbad der Wettergefühle. Während der Mai sich seinem Ende zuneigt, zeigt uns das Wetter in Manacor alle seine Facetten. Unsere detaillierte Wetterprognose gibt Ihnen einen umfassenden Überblick, was Sie in diesen frühlingshaften Tagen erwarten können.

Dienstag, 21. Mai 2024: Ein regnerischer Start

Die Woche beginnt mit moderatem Regen und einer angenehmen Temperatur von 24°C. Der Wind weht leicht mit 5 km/h. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 42% und einem Luftdruck von 1013 hPa lohnt es sich, den Regenschirm nicht zu vergessen.

Mittwoch, 22. Mai 2024: Leichte Regenschauer begleiten den Tag

Mit einer minimalen Erwärmung auf 25°C und gelegentlichen leichten Regenfällen bleibt das Wetter am Mittwoch beständig. Der Wind hält sich konstant, während der Luftdruck leicht auf 1016 hPa steigt.

Donnerstag, 23. Mai 2024: Die Wolken lockern sich

Zwar hängen am Donnerstag noch gebrochene Wolken am Himmel, die Temperaturen bleiben jedoch mit 24°C angenehm. Mit einem erhöhten Luftdruck von 1017 hPa und einer Zunahme der Windgeschwindigkeit auf 7 km/h halten die frühlingshaften Bedingungen an.

Freitag, 24. Mai 2024: Eine frische Brise zieht auf

Das Thermometer fällt auf 17°C, während leichte Regenfälle und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 78% für eine frische Brise sorgen. Der Luftdruck setzt seinen steigenden Trend fort und erreicht 1018 hPa.

Wochenendausblick: Aufheiterungen und steigende Temperaturen

Das Wochenende kündigt sich mit leichten Regenschauern an, doch mit 23°C am Samstag beginnt eine Wende zum Besseren. Geringe Windgeschwindigkeiten und ein steigender Luftdruck versprechen angenehmes Wetter zur Freizeitgestaltung. Die Wolkendecke zerteilt sich zunehmend, und Sonntag sowie Montag bieten mit überwiegend bewölktem Himmel bei Temperaturen um die 25°C bis 26°C einen Vorgeschmack auf den nahenden Sommer.

Langzeitprognose: Sonnige Aussichten für Manacor

Zum Abschluss dieser Wetterrundschau bleibt zu sagen, dass Manacor in den darauf folgenden Tagen gebrochene Wolken und wärmere Temperaturen genießen wird. Gehen Sie raus, erleben Sie die vielseitige Insel Mallorca und lassen Sie sich vom Wetter nicht aufhalten!

Genießen Sie die bevorstehenden Tage in Manacor, und bereiten Sie sich auf eine Mischung aus Sonne, Wolken und leichtem Regen vor. Mallorca bietet Ihnen auch bei wechselhaftem Wetter unzählige Möglichkeiten die Insel in ihrer vollen Pracht zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.5.2024, 01:40:10. +++