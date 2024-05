Wetteraussichten für Maria de la Salut auf Mallorca: Tägliche Vorhersage vom 21.05.2024 bis 28.05.2024

Wetterprognose für Maria de la Salut: Eine Woche zwischen Sonnenschein und leichten Regenschauern

Mallorca präsentiert sich in der letzten Maiwoche in Maria de la Salut mit gemischten Wetterbedingungen. Die kommenden Tage bringen sowohl sonnige Abschnitte als auch leichte Regenfälle, die typisch für das mediterrane Frühlingswetter sind. Ein detaillierter Blick auf die Wetterentwicklung vom 21. bis zum 28. Mai 2024 gibt Urlaubern wie Einheimischen eine verlässliche Planungsgrundlage für die bevorstehenden Tage.

Wettertrend: Leichter Regen und angenehme TemperaturenWettertrend: Leichter Regen und angenehme Temperaturen

Los geht es am Dienstag, dem 21. Mai mit leichtem Regen und einer angenehmen Temperatur von 25°C. Ein sanfter Wind mit 3 km/h sorgt für frische Abwechslung, während die Luftfeuchtigkeit bei 37% liegt. Der leichte Luftdruck von 1013 hPa deutet auf stabile Wetterverhältnisse hin. Bei Sonnenaufgang um 4:28 Uhr und Sonnenuntergang um 19:00 Uhr genießt man die frühsommerliche Dauer der Tage.

Weiter geht es am Mittwoch, den 22. Mai, ebenfalls mit leichtem Regen, aber etwas höheren Temperaturen von 26°C. Der Wind nimmt geringfügig zu auf 4 km/h und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 34%, während der Luftdruck bei 1016 hPa liegt.

Am Donnerstag, dem 23. Mai, lockern sich die Wolken auf und geben den Blick frei auf zerstreute Wolkenfelder. Bei Temperaturen von 26°C und einer Brise mit 6 km/h herrschen optimale Voraussetzungen für reizvolle Outdoor-Aktivitäten. Geringe Luftfeuchtigkeit von 31% und ein Luftdruck von 1017 hPa versprechen einen angenehmen Tag.

Der Freitag bringt eine deutliche Abkühlung mit sich, die Temperaturen sinken auf 18°C und der Himmel zeigt sich von seiner wechselhaften Seite mit leichten Regenschauern. Ein konstanter Luftdruck von 1018 hPa und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 74% kennzeichnen diesen Tag.

Zum Wochenende hin zeigt sich das Wetter wieder von seiner freundlicheren Seite. Am Sonntag, dem 26. Mai, erreichen die Temperaturen sommerliche 27°C unter zerstreuten Wolken bei einem angenehmen Wind von 3 km/h und stabilen 34% Luftfeuchtigkeit sowie einem leichten Anstieg des Luftdrucks auf 1022 hPa.

Die neue Woche beginnt mit den höchsten Temperaturen: Am Montag und Dienstag steigen die Werte auf 28°C. Der Himmel ist bedeckt mit überwiegend dichten Wolken, doch der Wind bleibt mild.

Sonnenstunden und Abendrot: Maria de la Salut in hellem Licht

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verlängern sich geringfügig und präsentieren traumhafte Momente für Frühaufsteher und Abendgenießer. Der Tag begrüßt Sie ab 4:23 Uhr mit den ersten Lichtstrahlen und entlässt Sie in die Nacht um 19:06 Uhr mit eindrucksvollen Sonnenuntergängen.

Planen Sie Ihre Freizeitaktivitäten mit dieser detaillierten Wettervorhersage für Maria de la Salut und genießen Sie das vielfältige Wetter auf Mallorca in vollen Zügen. Ob Spaziergänge am Strand, Erkundungstouren durch die charmante Gemeinde oder entspanntes Verweilen in den zahlreichen Cafés – das Wetter spielt in allen Facetten mit und bietet somit die ideale Kulisse für einen abwechslungsreichen Aufenthalt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.5.2024, 01:41:40. +++