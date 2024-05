Wetteraussichten für Portocolom (21.05.24 bis 28.05.24): Sonne, Wolken und Regenschauer im Wechsel

Aktuelle Wettertrends im malerischen Portocolom

Die kommende Woche in Portocolom präsentiert sich als eine abwechslungsreiche Mischung aus Sonne, vereinzelten Regenschauern und Wolken. Das charakteristische Wetter auf Mallorca zeigt sich einmal mehr von seiner vielseitigen Seite. Urlauber und Einheimische können sich auf milde bis warme Tagestemperaturen einstellen.

Wettereinblick für Portocolom: Was erwartet Sie?

Den Anfang macht der 21. Mai 2024 mit angenehmen 23°C und leichtem Regen, eine frische Brise mit 8 km/h verspricht dabei eine willkommene Abkühlung. Der darauf folgende Tag bleibt bei der gleichen Temperatur und ähnlichen Bedingungen, während die Feuchtigkeit ein wenig ansteigt.

Am 23. Mai hängen dichte Wolken am Himmel und die Temperaturen gehen leicht zurück auf 22°C, es bleibt aber trocken. Am 24. Mai sollten die Schirme nicht vergessen werden: Mit gemäßigtem Regen und einer Abkühlung auf 17°C zeigt sich das Wetter von seiner nassen Seite. Der Tag beginnt mit einem eher düsteren Eindruck, sei es durch den grauen Himmel oder den erhöhten Luftdruck von 1018 hPa.

Die Sonne kämpft sich am 25. Mai wieder zurück, trotz gelegentlicher Regenschauer, und das Thermometer klettert erneut auf 22°C. Der 26. und 27. Mai werden durch teilweise bewölkten Himmel definiert, während die Temperaturen konstant bei angenehmen 22°C bzw. 23°C bleiben. Der Wind legt sich allmählich, was die Tage angenehm mild erscheinen lässt.

Zum Abschluss unserer Wettervorhersage stehen am 28. Mai aufgelockerte Wolkenfelder und das Quecksilber steigt auf 24°C. Die relative Luftfeuchtigkeit behält dabei einen komfortablen Wert.

Klimatischer Ausklang: Wie endet die Woche in Portocolom?

Die letzte Woche des Mais verabschiedet sich in Portocolom mit freundlichen, warmen Wetterbedingungen. Das Zusammenspiel aus Sonne und Wolken sorgt für ein angenehmes Klima, das zum Verweilen im Freien einlädt.

Erleben Sie die Vielfalt von Portocoloms Wetter persönlich und genießen Sie die prachtvolle Natur und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten, die diese Region zu bieten hat.

