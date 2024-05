Wetteraussichten für Santa Margalida (21.05.2024 bis 28.05.2024): Einblick in die kommenden Tage

Wettertrends für Santa Margalida: Sonne, Wolken und leichte Regenschauer

Die pittoreske Gemeinde Santa Margalida auf Mallorca steht vor einer Woche gemischter Wetterverhältnisse. Während die Sonnenanbeter unter uns sich auf milde Temperaturen und vereinzelte sonnige Momente freuen können, sollten die Regenschirm-Liebhaber ihre Utensilien nicht allzu weit wegpacken. Unser Blick auf die Wetterprognose verrät, dass sich das klassische Frühlingswetter in all seiner Vielfalt zeigt.

Wie wird das Wetter heute in Santa Margalida?

Heute, am 21.05.2024, dürfen sich die Einwohner und Gäste der Region auf angenehme 23 Grad Celsius freuen, begleitet von moderatem Regen, der die Luft erfrischt und die Vegetation nährt. Der Wind hält sich mit 4 km/h angenehm zurück, während die Luftfeuchtigkeit bei 50% ein ausgewogenes Klima verspricht. Der Luftdruck von 1013 hPa weist auf stabile Wetterverhältnisse hin. Der Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang um 04:27 Uhr und schließt mit einem späten Sonnenuntergang um 19:00 Uhr ab.

Wetterverlauf der Woche in Santa Margalida

Tagsüber halten sich die Temperaturen in der gesamten Woche stabil in der Spanne von 18 bis 25 Grad Celsius. Insbesondere am 28.05.2024 dürfen sich die Bewohner auf die Höchsttemperaturen der Woche freuen. In dieser Zeit gesellen sich einige Wolken zum blauen Himmel, und der Regen scheint sich bis auf leichte Schauer zurückzuziehen.

Leichter Niederschlag weicht den Staub der Straßen und erfrischt die Luft am 22. und 24. Mai, während wenige Wolken für angenehme Schattenspiele sorgen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt nahezu konstant und garantiert ein angenehmes mediterranes Klima. Die Winde sind über die ganze Woche hinweg sanft und unterbrechen die sommerliche Ruhe nur gelegentlich mit Geschwindigkeiten von bis zu 7 km/h.

Die Sonnenaufgänge und -untergänge verschieben sich im Verlauf der Woche nur minimal, sodass man weiterhin lange und helle Tage genießen kann.

Santa Margalida im Wochenüberblick: Das Wetter von heute bis zum Wochenende

Die Quintessenz für alle, die Santa Margalida in der nächsten Woche besuchen wollen: Packen Sie die Sonnencreme und den Regenschutz ein, denn es erwartet Sie eine typisch frühlingshafte Woche mit allem, was das Herz begehrt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.5.2024, 01:50:45. +++