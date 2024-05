Wetterprognose für Calvià: Eine Woche zwischen Sonne und Regenschauern (21.5.2024)

Die kommende Woche in Calvià hält ein wechselhaftes Wetter für ihre Bewohner und Besucher bereit. Es wird eine Mischung aus sonnigen Momenten und regnerischen Perioden geben, während die Temperaturen angenehm mild bleiben.

Wettertrends in Calvià für die kommende Woche

Am Dienstag, den 21. Mai 2024, erwarten die Einwohner und Urlauber in Calvià leichten Regen, bei einer angenehmen Höchsttemperatur von 22°C. Eine leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von lediglich 5 km/h begleitet die frischen Niederschläge, was die Luftfeuchtigkeit auf 55% hält und den Luftdruck auf 1014 hPa stabilisiert. Der Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang um 04:30 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 19:02 Uhr.

Die Wetterlage am Mittwoch, dem 22. Mai, bleibt mit leichtem Regen und Temperaturen um 22°C ähnlich. Der Wind beruhigt sich leicht auf 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit verharrt bei 55%. Der Luftdruck steigt leicht auf 1016 hPa an. Sonnenauf- und -untergang werden erneut ein minutiöses Naturschauspiel um 04:30 Uhr bzw. 19:03 Uhr sein.

Ein Blick auf den Donnerstag, den 23. Mai, zeigt, dass sich die Bewölkung auflockert und einige Wolkenlücken für Sonnenschein sorgen. Mit einer Höchsttemperatur von 23°C und einer leicht erhöhten Brise von 5 km/h sinkt die Luftfeuchtigkeit auf 53%, was eine willkommene Frische mit sich bringt. Der Luftdruck klettert auf 1017 hPa, als Zeichen einer leichten Wetterbesserung. Freuen Sie sich auf das erste Licht des Tages um 04:29 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:04 Uhr.

Der Freitag, der 24. Mai, bringt wieder leichten Regen, und die Temperaturen fallen auf 18°C, bei einer Windgeschwindigkeit von 9 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 74%, was eine erhöhte Regenwahrscheinlichkeit signalisiert, während der Luftdruck bei 1016 hPa verbleibt. Die Sonne grüßt um 04:28 Uhr und verabschiedet sich um 19:05 Uhr.

Am Samstag, dem 25. Mai, müssen sich die Einwohner und Urlauber auf mäßigen Regen einrichten, der jedoch die Temperaturen nicht unter 21°C fallen lässt. Bei einer Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 63% erwartet uns ein recht gemäßigter Tag, mit einem Luftdruck der auf 1021 hPa ansteigt. Der Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang um 04:28 Uhr und klingt mit dem Sonnenuntergang um 19:06 Uhr aus.

Der Sonntag, der 26. Mai, zeigt geschlossene Wolkendecken, aber es bleibt trocken bei Temperaturen um die 22°C. Der Wind hält sich mit 4 km/h in Grenzen, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 60%. Der Luftdruck steigt weiter auf 1022 hPa. Die Sonne erscheint um 04:27 Uhr und zieht sich um 19:06 Uhr zurück.

Die neue Woche startet am Montag, dem 27. Mai, mit aufgerissenen Wolken und einer angenehmen Temperatur von 23°C. Der Wind bleibt schwach bei 3 km/h, die Luftfeuchtigkeit beträgt 54%, während der Luftdruck leicht auf 1021 hPa sinkt. Erleben Sie den Sonnenaufgang um 04:27 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:07 Uhr.

Der Dienstag, der 28. Mai, verspricht dann mit verteilten Wolken, aber weiterhin trockenem Wetter und Höchsttemperaturen von 24°C, den wärmsten Tag der Woche. Bei einem leichten Wind von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 52% wird es ein angenehmer Tag. Der Luftdruck sinkt leicht auf 1018 hPa. Der Sonnenanfang erwartet uns um 04:26 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:08 Uhr.

Calviàs Wetteraussicht: Zusammenfassung der Woche

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wetterbedingungen in Calvià in der kommenden Woche für die Jahreszeit typisch sind, mit einer Mischung aus Sonne, Wolken und Regen, die die Inseltage beleben werden. Die Temperaturen bleiben durchgehend mild und angenehm, was Aktivitäten im Freien ermöglicht, aber auch zum Verweilen in Cafés und Restaurants einlädt. Mit einem regelmäßigen Blick auf den aktuellen Wetterbericht sollte man gut auf die kommenden Tage vorbereitet sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.5.2024, 01:27:57. +++