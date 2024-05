Wetterprognose für Deià, Mallorca: 21.05.2024 bis 28.05.2024

Die Wetteraussichten für Deià - Ein Blick auf die Kommende Woche

Willkommen bei Ihrer Wettervorhersage für das charmante Dorf Deià auf der idyllischen Insel Mallorca. In den kommenden sieben Tagen erwartet Bewohner und Besucher eine abwechslungsreiche Mischung aus Sonne und Regenschauern mit angenehmen Temperaturen, die das Freiluft-Erlebnis angenehm gestalten werden.

Sanfter Regen und angenehme Temperaturen läuten die Woche ein

Am Dienstag, den 21.05.2024, beginnt der Tag in Deià mit einer leichten Regenschauer, während das Thermometer gemütliche 22°C anzeigt. Ein leichter Wind wird das Blätterrauschen mit nur 4 km/h begleiten. Ein idealer Tag, um die vielfältige Vegetation Deiàs in aller Ruhe zu genießen, ohne sich allzu große Sorgen um eine übermäßige Sonneneinstrahlung zu machen.

Feuchter Mittwoch und Aussicht auf Aufhellungen

Die ähnliche Wetterlage setzt sich auch am Mittwoch fort, einem Tag der erneut von leichtem Niederschlag und angenehmen Temperaturen geprägt ist. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 59%, können Spaziergänge entlang des Tramuntanagebirges frisch und belebend wirken. Der Sonnenaufgang um 4:29 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:3 Uhr rahmen den Tag ein.

Das Wochenende nähert sich mit einer Mischung aus Wolken und klarem Himmel

Freuen Sie sich auf den Donnerstag, an dem sich die Wolken ein wenig lichten werden, um vereinzelt Sonnenstrahlen durchzulassen. Mit 24°C und einer angenehmen Brise bietet das Wetter ideale Bedingungen für eine Entdeckungstour durch die malerischen Gassen Deiàs. Am Freitag hingegen kehrt der Regen zurück, intensiviert sich jedoch zu mäßigem Niederschlag, wobei die Temperaturen auf 19°C fallen.

Bewegtes Wetter am Wochenende

Das Wochenende beginnt mit broken clouds am Samstag und einem Thermometerstand von 24°C, was zu Erkundungen im Freien einlädt. Kommen Sie jedoch am Sonntag nicht ohne Ihren Regenschirm aus dem Haus, da überwiegend bewölkte Bedingungen vorherrschen werden, trotz der angenehmen 25°C.

Ausblick auf die neue Woche

Die letzte Maiwoche wird in Deià mit scattered clouds und weiterhin hohen Temperaturen, die bis 25°C erreichen, begonnen. Der Wind hält sich mit 3 km/h weiterhin zurückhaltend. Ein ideales Klima, um das kulturelle Angebot Deiàs und Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

