Wetterprognose für Santanyí: Eine Woche voller Frühlingsüberraschungen mit Regengüssen und Wolkenbrüchen (21.5.2024)

Wetter in Santanyí: 7-Tage-Vorhersage ab 21. Mai 2024

Guten Tag, liebe Leser und Mallorca-Liebhaber! Die neueste Wettervorhersage für SantanyíSantanyí bietet sowohl Sonnenschein als auch Regenschirmtage. Wir werfen einen Blick auf die kommende Woche, vom 21. Mai bis zum 28. Mai 2024, und verraten, was Sie in Sachen Wetter auf der wunderschönen Insel Mallorca erwartet.

Leichte Regenschauer und angenehme Temperaturen zum Wochenstart

Am Dienstag dem 21. Mai präsentiert sich das Wetter in Santanyí mit warmen 23°C, allerdings begleitet von leichten Regenschauern. Mit einem Wind von 8 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 60% starten wir in die neue Woche. Die Sonne begrüßt uns um 4:28 Uhr, bevor sie sich um 18:59 Uhr wieder verabschiedet.

Der 22. Mai folgt ähnlich mit 22°C und weiteren leichten Regenfällen. Der Wind beruhigt sich leicht auf 7 km/h und die Feuchtigkeit bleibt mit 61% nahezu konstant. Sonnenauf- und -untergang sind nahezu identisch mit dem Vortag: wir genießen das Tageslicht von 4:28 Uhr bis 19:00 Uhr.

Mitte der Woche: Überwiegend bedeckt, aber warm

Für Mittwoch, den 23. Mai, ist das Wetter in Santanyí mit dichten Wolken bedeckt, die das Bild des Himmels dominieren. Die Temperaturen liegen angenehm bei 23°C. Auch an diesem Tag ist nur ein milder Wind von 7 km/h zu erwarten. Die Feuchtigkeit sinkt auf 53% und der Luftdruck hält sich bei 1017 hPa.

Am 24. Mai sollten die Regenjacken griffbereit bleiben, denn es ist mit mäßigem Regen zu rechnen. Mit 17°C erleben wir einen deutlichen Temperaturrückgang. Eine hohe Luftfeuchtigkeit von 82% und ein moderater Wind (8 km/h) begleiten diesen nassen Tag.

Richtung Wochenende: Variierende Bewölkung und Aufheiterungen

Das Wetter verbessert sich am 25. Mai. Wir erwarten leichten Regen, jedoch bei erfreulichen 23°C und einer frischen Brise (5 km/h). Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 56%.

Die bedeckte Wolkendecke beginnt am 26. Mai aufzubrechen und hinterlässt teilweise bewölkte Verhältnisse. Bei Temperaturen von 22°C und sanften 4 km/h Wind können Sie angenehme Spaziergänge oder Radtouren unternehmen.

Der 27. Mai und 28. Mai bleiben behaglich mit 24°C und leichter Bewölkung, perfekte Tage, um die Schönheit Mallorcas zu genießen.

Behalten Sie die stetigen Wetteränderungen im Auge und planen Sie entsprechend Ihre Aktivitäten in Santanyí und Umgebung. Wir hoffen, dass Sie mit unserer Wetterprognose bestens für die nächsten Tage gerüstet sind!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.5.2024, 01:51:53. +++