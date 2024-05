Wettervorhersage Búger: Eine Woche voller Sonne und milder Temperaturen erwartet Mallorcas Norden (21.5.2024)

Wetterüberblick Búger: Sonnige Aussichten für die kommende Woche

Mit Blick auf die kommende Woche können sich Einwohner und Besucher in Búger auf angenehme Wetterbedingungen freuen. Die Wetterprognose verspricht meist mildes und sonniges Wetter, wobei die Temperaturen durchweg sommerliche Werte zeigen. Kommen Sie mit auf eine detaillierte Betrachtung der täglichen Wetteraussichten.

Leichter Regenschauer zur Wochenmitte - Sonnenschein dominiert

Der Dienstag (21.5.2024) startet mit einem angenehmen Wetter und Temperaturen, die auf 24°C steigen, trotz leichtem Regen. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit 4 km/h moderat und die Luftfeuchtigkeit beträgt 38%. Der Luftdruck liegt bei 1013 hPa. Sonnenaufgang und -untergang begrenzen den Tag auf die Zeiten 4:28 Uhr bis 19:01 Uhr.

Am Mittwoch (22.5.2024) erfolgt ein Wechsel zum klaren Himmel, der uns mit einer maximalen Temperatur von 25°C erfreut. Bei einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 37% zeigt das Barometer einen Druck von 1016 hPa an. Der Sonnenaufgang um 4:27 Uhr läutet den Tag ein, gefolgt vom Sonnenuntergang um 19:02 Uhr.

Die Mitte der Woche bringt am Donnerstag (23.5.2024) vereinzelte Wolken am Himmel über Búger bei einer Höchsttemperatur von 26°C. Eine leichte Brise weht mit 6 km/h bei einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 35%. Der Luftdruck steigt leicht auf 1017 hPa.

Am Freitag (24.5.2024) erleben wir einen kurzen Rückgang der Temperaturen auf 18°C begleitet von leichtem Regen. Die Luftfeuchtigkeit nimmt deutlich zu auf 74%, während sich der Wind mit 4 km/h behauptet.

Das Wetter erholt sich schnell, und es ist ein Temperaturanstieg auf 23°C am Samstag (25.5.2024) zu sehen, obschon mäßiger Regen prognostiziert wird. Der Wind hält sich beständig und es wird erneut ein Anstieg des Luftdrucks auf 1021 hPa erwartet. Doch die Sonne lässt sich nicht beirren und geht sowohl am Donnerstag, als auch am Freitag pünktlich zu den angegeben Zeiten auf und unter.

Der Sonntag (26.5.2024) lässt uns wieder aufatmen, mit nur wenigen Wolken, einer erneuten Maximaltemperatur von 26°C und einer behaglichen Luftfeuchtigkeit. Am Montag (27.5.2024) hält sich das Wetter stabil mit 27°C trotz überwiegend bewölkten Himmels. Der Wind bleibt mit 5 km/h mäßig und die Luftfeuchtigkeit bei geringen 34%.

Der Ausblick auf den Dienstag (28.5.2024) zeigt, dass der Monat mit einer leichten Wetterverschlechterung endet, bei Temperaturen, die auf 28°C ansteigen und zersplitterten Wolkenfeldern, die Himmelsblick teilweise freigeben. Trotz der zunehmenden Bewölkung bleibt der Wind ruhig bei 3 km/h und einer gemäßigten Luftfeuchtigkeit von 36%.

Fazit: Beständiges Wetter mit sommerlichem Flair in Búger

Abschließend spricht die Wettervorhersage für Búger eine klare Sprache: Die kommenden Tage bieten überwiegend angenehme Bedingungen, die zum Genießen der Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel einladen. Es ist empfehlenswert, sich nach den leichten Unbeständigkeiten des Wetters zu richten, jedoch überwiegen die Tage mit Sonnenschein und warmen Temperaturen - Idealbedingungen für einen Besuch oder Aufenthalt in diesem charmanten Ort Mallorcas.

