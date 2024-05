Wettervorhersage Consell, Mallorca: Temperaturtrend und Niederschlagsrisiko (21.05.2024 bis 28.05.2024)

Das Wetter in Consell: Eine Woche voller Überraschungen

Die Sonne erwacht über Consell:Consell Mit dem Frühling in vollem Gange erlebt Consell auf Mallorca abwechslungsreiche Wetterbedingungen. In unserer Wettervorhersage für die kommende Woche vom 21. Mai bis zum 28. Mai 2024 nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch die wechselhafte Wetterwelt des malerischen Ortes Consell.

Der Start in die Woche: Leichte Regenschauer und angenehme Temperaturen

Der Dienstag, der 21. Mai begrüßt uns mit einer gemütlichen Temperatur von 24°C und leichten Regenschauern, die für eine erfrischende Abkühlung sorgen. Bei einem milden Wind von nur 4 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 39% steht einem entspannten Start in die neue Woche nichts im Wege.

Der folgende Mittwoch setzt das leicht regnerische Thema fort, allerdings mit einer Steigerung auf angenehme 25°C. Der Wind bleibt mit 3 km/h sanft, und der leichte Regen trägt weiterhin zu einem erfrischenden Klima bei.

Steigende Temperaturen und bewölkte Aussichten

Der Donnerstag (23. Mai) zeigt sich etwas großzügiger und lässt uns bei 27°C unter aufgelockerten Wolken den Tag genießen. Der Wind bleibt beständig bei 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 27%, was das Wohlbefinden steigert.

Der Freitag (24. Mai) überrascht jedoch mit einem Temperaturrückgang auf 18°C und erneutem leichtem Regen, der von einem frischeren Wind bei 6 km/h begleitet wird. Es ist also ratsam, einen Regenschirm griffbereit zu halten.

Ein Wochenende mit Regen und Erholung

Der Samstag (25. Mai) verspricht mit 25°C wärmere Gefilde, obwohl der Tag mit mäßigem Regen durchzogen sein wird. Eine leichte Brise von 3 km/h wird das Klima nicht stark beeinflussen.

Am Sonntag (26. Mai), kommt es zu einer Auflockerung der Wolken, und die Temperatur klettert weiter auf angenehme 27°C. Ein fast spürbarer Wind von 2 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 37% runden das Wochenende ideal ab.

Ausblick auf die neue Woche: Beste Aussichten

Zum Beginn der neuen Woche, Montag (27. Mai) und Dienstag (28. Mai), hält sich das Wetter in Consell konstant warm mit Höchstwerten von 28°C. Trotz der bedeckten Wolken am Montag und aufgelockerten Wolken am Dienstag bleibt es trocken, und die niedrige Windgeschwindigkeit sorgt für ruhige Tage.

