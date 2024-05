Wettervorhersage für Escorca, Mallorca: Tägliche Aktualisierungen über Temperatur- und Niederschlagstrends (21.5.2024)

Waktdurchlicht über Escorca: Wetterbericht vom 21. bis 28. Mai 2024

Die idyllische Gemeinde Escorca auf Mallorca steht vor einer Woche voller wechselhafter Wetterbedingungen, die von leichtem Regen bis zu überwiegend bewölkten Himmeln reichen. Für Einwohner und Besucher bietet der folgende Bericht einen detaillierten Einblick in das zu erwartende Wetter. Hier erfahren Sie, ob Sie für Ihre Exkursionen in die naturschöne Umgebung Escorcas Ihren Regenschirm oder lieber die Sonnenbrille einpacken sollten.

Milde Temperaturen und Niederschlag zu Beginn der Woche

Die Woche startet in Escorca am Dienstag, den 21. Mai 2024, mit milden 20°C und leichtem Regen, was für eine lebendige Frühlingsstimmung sorgt. Die Windgeschwindigkeiten sind mit 3 km/h eher sanft. Der Feuchtigkeitsgrad liegt bei behaglichen 43%, und der Luftdruck wird mit 1014 hPa verzeichnet. Der Sonnenaufgang beleuchtet Escorca um 4:28 Uhr, während die Dämmerung um 19:02 Uhr hereinbricht.

Sanfte Brise und Regenschauer auch am Mittwoch

Ähnliche Bedingungen setzen sich fort mit dem Mittwoch, den 22. Mai 2024, der ebenfalls leichten Regen mit sich bringt. Die Temperaturen liegen angenehm bei 21°C, und die Luftfeuchtigkeit steigt geringfügig auf 46%. Der Luftdruck ist leicht erhöht und misst 1016 hPa. Ein ruhiger Wind weht mit 3 km/h. Die Sonne grüßt erneut um 4:28 Uhr und taucht Escorca um 19:02 Uhr in die Abenddämmerung.

Auflockerungen am Donnerstag

Der Donnerstag, den 23. Mai 2024, zeigt sich freundlicher mit nur einigen wenigen Wolken am Himmel. Die Temperaturen klettern auf 23°C, was zu einem perfekten Tag für Outdoor-Aktivitäten einlädt. Windstille wird von einer leichten Brise abgelöst, die mit 4 km/h über die Landstriche Escorcas weht. Die relative Luftfeuchtigkeit senkt sich auf 39%, wobei der Luftdruck stabil bei 1017 hPa bleibt. Mit einem Sonnenaufgang um 4:27 Uhr und Sonnenuntergang um 19:03 Uhr können Sie einen extra langen Tag unter freiem Himmel genießen.

Regnerischer Freitag schafft Pause von der Sonne

Am Freitag, den 24. Mai 2024, werden die Schirme erneut ein nützlicher Begleiter, da leichter Regen bei kühleren Temperaturen von 15°C erwartet wird. Der Tag bietet eine Erfrischung mit einem erhöhten Feuchtigkeitsanteil von 77%. Trotz des Regens ist mit einem stabilen Luftdruck von 1018 hPa zu rechnen. Die Winde halten sich weiterhin zurückhaltend bei 4 km/h. Frühe Vögel können den Sonnenaufgang um 4:26 Uhr erleben und abends den Tag mit dem Sonnenuntergang um 19:04 Uhr ausklingen lassen.

Wechselhaftes Wochenende unter Mallorcas Sonne

Das Wochenende in Escorca zeigt sich variabel. Der Samstag, den 25. Mai 2024, trumpft auf mit mäßigem Regen, der jedoch nicht davon abhalten sollte, die Schönheit Mallorcas zu erkunden. Bei 21°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% können Sie angenehme Spaziergänge unternehmen. Der Luftdruck ist mit 1020 hPa merklich höher, und der Wind bleibt gemächlich bei 3 km/h. Ein Sonnenaufgang um 4:26 Uhr und ein Sonnenuntergang um 19:05 Uhr bieten genügend Tageslicht für Ihre Unternehmungen.

Freundliche Aussichten für die neue Woche

Die neue Woche beginnt vielversprechend mit 23°C und aufgelockerter Bewölkung am Sonntag, den 26. Mai 2024. Weniger Luftfeuchtigkeit mit 40% und einem leicht erhöhten Luftdruck von 1022 hPa signalisiert schönes Wetter. Das Ende des Wochenendes und der Start in die neue Woche präsentiert sich mit 24°C am Montag, den 27. Mai 2024, unter bedecktem Himmel, was gleichbleibend angenehmes Wetter andeutet.

Abschluss der Woche mit wolkenreichem Himmel

Ein weiterer Tag mit 24°C und unterbrochener Wolkendecke repräsentiert den Dienstag, den 28. Mai 2024. Luftfeuchtigkeit bei 42% und einem Luftdruck von 1018 hPa versprechen eine stabile Wetterlage für alle Vorhaben unter freiem Himmel.

Insgesamt steht den Einwohnern und Besuchern von Escorca eine Woche mit vielfältigen Wetterfacetten bevor, die für jede Art von Aktivitäten etwas zu bieten hat. Ob Sie nun die malerische Landschaft bei einer Wanderung genießen oder einfach nur durch die charmanten Straßen flanieren möchten, das Wetter sollte Sie nicht einschränken. Bleiben Sie jedoch auf den neuesten Stand, da das Wetter auf Mallorca schnell umschlagen kann.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.5.2024, 01:32:53. +++