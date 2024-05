Wettervorhersage für Palma: Sanfte Brise und leichte Regenschauer erwarten Mallorca in der kommenden Woche (21.5.2024)

Wetter in Palma: Eine Woche voller Abwechslung

Die Bewohner und Besucher von Palma können sich auf eine abwechslungsreiche Wetterlage einstellen. Während die Woche mit leichten Regenschauern beginnt, stabilisiert sich das Wetter nach und nach mit angenehm milden Temperaturen und einer sanften Brise.

Klimatischer Ausblick für Palma

Am Dienstag, den 21. Mai 2024, wird das Wetter in Palma von leichtem Regen begleitet. Die Temperaturen erreichen erfreuliche 23°C, und eine leichte Brise von 5 km/h sorgt für ein angenehmes Klima. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 50%, und der Luftdruck bei 1014 hPa. Sonnenaufgang und -untergang kreieren malerische Szenen um 4:30 Uhr morgens bzw. 19:02 Uhr abends.

Der Mittwoch bleibt mit ähnlichen Bedingungen bestehen, wobei die Temperatur leicht auf 24°C steigt. Erneut erwartet uns leichter Regen, was die Insel in ein frisches Grün tauchen dürfte. Der Wind hält sich konstant und die Luftfeuchtigkeit gleicht dem Vortag. Ein leichter Anstieg des Luftdrucks auf 1016 hPa könnte für einige Wetterempfindliche spürbar sein.

Wochenmitte mit Wolken und Sonnenschein

Die Wochenmitte am Donnerstag zeigt sich mit gebrochenen Wolken und einem weiteren Tag mit 24°C. Die sanfte Brise legt ein wenig zu auf 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 46%, was für entspannte Spaziergänge entlang der Playa ideal sein könnte. Der Luftdruck verhärtet sich ein wenig auf 1017 hPa.

Am Freitag zieht ein leichter Regen auf und sorgt bei 19°C für eine Abkühlung. Die Brise frischt auf 8 km/h auf, während die Luftfeuchtigkeit auf 72% steigt - ein deutlicher Unterschied zu den Vortagen. Der Luftdruck hält sich stabil.

Der Samstag bringt den Einwohnern von Palma mäßigen Regen, aber auch wärmere Temperaturen von 23°C. Die Windgeschwindigkeit sinkt auf eine leichte Brise von 3 km/h ab, was das Wettergefühl angenehm macht, trotz höherer Luftfeuchtigkeit von 57%. Der Luftdruck nimmt zu auf 1020 hPa, was auf eine mögliche Wetterberuhigung hinweist.

Aussicht auf das Wochenende

Das Wochenende beginnt mit bedecktem Himmel am Samstag und hält die Temperaturen konstant bei 23°C. Eine leichte Brise von 5 km/h und eine gemäßigte Luftfeuchtigkeit von 54% begleiten den Tag. Der Luftdruck erreicht ein Hoch von 1022 hPa und unterstreicht ein stabiles Wetter.

Am Sonntag lockern sich die Wolken auf, was zu halb bedecktem Himmel führt und die 24°C angenehm erscheinen lässt. Der Wind beruhigt sich weiter auf 4 km/h und die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant bei 48%. Der Luftdruck sinkt leicht auf 1021 hPa.

Den Abschluss der Woche bildet der Montag, an dem die Temperatur ein Höchstwert von 25°C erreicht und für Palma typisch, leicht zerstreute Wolken am Himmel zu sehen sind. Die Brise bleibt sanft bei 4 km/h und die Luftfeuchtigkeit gleichbleibend bei 48%. Mit einem leichten Rückgang des Luftdrucks auf 1018 hPa endet die Wetterwoche in Palma.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.5.2024, 01:44:44. +++