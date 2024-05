Wettervorhersage für Selva: Eine Woche gemischt mit Sonne und Regen (21.5.2024)

Klimatische Bedingungen in Selva: Wochenübersicht vom 21. Mai bis 28. Mai 2024

Das idyllische Städtchen Selva erlebt eine vielfältige Wetterlage in der letzten Maiwoche. Während die Temperaturen angenehm mild bleiben, zeigt sich der Niederschlag wechselhaft. Unser detaillierter Bericht verrät Ihnen alles, was Sie über die kommende Wetterphase in Selva wissen müssen.

Dienstag, 21. Mai 2024: Erfrischender Start in die Woche

Mit leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 24°C beginnt die Woche in Selva. Die Fahrt zur Arbeit oder ein gemütlicher Spaziergang ist mit einem leichten Wind von 3 km/h angenehm und erfrischend. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 37% und der Luftdruck bei 1013 hPa.

Mittwoch, 22. Mai 2024: Fortbestehendes Regenrisiko

Der leichte Regen setzt sich am Mittwoch fort, und die Temperaturen klettern leicht auf 25°C. Der Wind bleibt beständig schwach. Das ideale Wetter, um die üppige Natur Selvas zu genießen, ohne sich über eine zu starke Hitze Sorgen machen zu müssen.

Donnerstag, 23. Mai 2024: Wolkenverspiele am Himmel

Am Donnerstag lockern sich die Regenwolken ein wenig auf, und die verteilten Wolken am Himmel sorgen für ein angenehmes Wechselspiel aus Sonne und Schatten. Mit 27°C erreicht die Woche ihren bisherigen Temperaturhöhepunkt. Der Wind weht leicht stärker mit 4 km/h.

Freitag, 24. Mai 2024: Kühleres Wetter zieht auf

Ein Temperaturabfall auf 17°C und leichter Regen bringen einen kühleren Tag nach Selva. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 75% lässt die Luft frisch und lebendig wirken. Falls Sie Pläne im Freien haben, sollten Sie vielleicht eine wärmere Jacke einpacken.

Samstag, 25. Mai 2024: Regenschirme bereithalten

Die Temperaturen erholen sich wieder auf 24°C, aber der Himmel wird von mäßigem Regen begleitet. Der Wind bleibt mild. Diese Bedingungen sind perfekt, um die lokale Gastronomie zu genießen oder in einem der vielen Cafés Selvas zu entspannen.

Sonntag, 26. Mai 2024: Leichte Erleichterung bei wolkenverhangenem Himmel

Mit 27°C und vereinzelten Wolkenformationen wird der Sonntag zu einem idealen Tag für Freizeitaktivitäten im Freien. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 33% und erzeugt ein trockenes Klima, in dem man sich wohlfühlen kann.

Montag, 27. Mai 2024: Ein sonniger Ausblick

Am Montag steigen die Temperaturen weiter an und erreichen mit 28°C den Höhepunkt der Woche. Die geschlossene Wolkendecke könnte jedoch die Sonnenstrahlen etwas trüben, aber das Wetter bleibt trocken bei einer Luftfeuchtigkeit von 31%.

Dienstag, 28. Mai 2024: Sonnige und luftige Aussichten

Der letzte Tag unserer Wettervorschau für Selva verspricht teilweise bewölkte Himmel bei weiterhin hohen Temperaturen von 28°C. Der leichte Wind rundet das angenehme Wetter ab, perfekt für sämtliche Unternehmungen vor der Schwelle zum Juni.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.5.2024, 01:52:38. +++