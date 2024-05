Wettervorhersage Lloseta: Gemischte Wetteraussichten für den 21.05.2024 bis 28.05.2024

Wochenwetterbericht für Lloseta, Mallorca

Das Wetter in Lloseta ist oft so vielfältig wie die malerischen Landschaften der Insel selbst – und die bevorstehende Woche scheint keine Ausnahme zu sein. Erfahren Sie alles über das Wetter vom 21. bis 28. Mai 2024 und planen Sie Ihre Aktivitäten auf Mallorca entsprechend.

Wetterüberblick für die kommende WocheWetterüberblick für die kommende Woche

Zu Beginn der Woche, am Dienstag, den 21.05., erwarten uns in Lloseta angenehme 23°C mit leichtem Regenfall. Ein sanfter Wind weht mit 2 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 36% liegt. Der barometrische Druck steht bei 1013 hPa, und ein früher Sonnenaufgang um 4:28 Uhr gefolgt von einem späten Sonnenuntergang um 19:01 Uhr beschert uns lange, lichtdurchflutete Stunden.

Am Mittwoch, den 22.05., hält das leichte Regenwetter an, aber die Temperaturen steigen leicht auf 24°C bei ähnlichen Windverhältnissen. Die Luftfeuchtigkeit und der Druck bleiben nahezu stabil mit kleinen Erhöhungen. Der Tag beginnt und endet fast identisch wie am Vortag.

Am Donnerstag, den 23.05., dürfen sich die Bewohner und Besucher von Lloseta über verstreute Wolken und Höchsttemperaturen von 26°C freuen – ein perfekter Tag für alle, die die Freiluftaktivitäten der Insel genießen möchten, von Strandbesuchen bis hin zu Wanderungen in der Serra de Tramuntana.

Wetterveränderung zur WochenmitteWetterveränderung zur Wochenmitte

Die Temperaturen nehmen zur Wochenmitte eine Wende: Am Freitag, den 24.05., gibt es einen Rückgang auf 17°C bei erhöhter Luftfeuchtigkeit von 75% und leichtem Regen. Der Wind nimmt ein wenig zu, allerdings sollten diese Veränderungen die Pläne nicht zu stark beeinflussen.

Der Samstag, den 25.05., läutet das Wochenende mit moderatem Regen und angenehm warmen 24°C ein. Es ist empfehlenswert, für Outdoor-Aktivitäten Regenschutz mitzunehmen.

Sonnige Aussichten zum WochenendeSonnige Aussichten zum Wochenende

Ein positiver Ausblick erwartet uns zum Wochenende: Am Sonntag, den 26.05., ziehen zwar zerbrochene Wolken auf, doch die Temperaturen bleiben bei warmen 26°C, ideal für alle, die die strahlende Mittelmeersonne in vollen Zügen genießen wollen.

Der Montag, den 27.05., präsentiert sich mit bedeckten Wolken und steigenden Temperaturen bis zu 27°C, was die Reise nach Lloseta besonders verlockend macht.

Den Abschluss der Woche bildet der Dienstag, den 28.05., mit Höchsttemperaturen von 28°C und erneutem Aufkommen von zerbrochenen Wolken. Ein ideales Wetter, um die einzigartigen mallorquinischen Terrassenrestaurants zu besuchen oder sich entspannende Stunden an den Stränden oder in den pittoresken Dörfern wie Lloseta zu gönnen.

Fazit der WetteraussichtenFazit der Wetteraussichten

Die Insel Mallorca bietet nicht nur kulturelle und landschaftliche Vielfalt, sondern zeigt sich auch wettertechnisch von ihrer abwechslungsreichen Seite. Die Wetterprognose für Lloseta verspricht eine Woche voller Möglichkeiten, die Insel mit all ihren Facetten zu erleben – von leichten Schauern über milde Wolkenbilder bis hin zu warmem Sonnenschein. Gleichgültig, ob Sie Ihren Urlaub aktiv gestalten oder sich einfach nur erholen wollen, das Wetter spielt mit und bietet Ihnen alles, was Sie für eine perfekte Auszeit benötigen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.5.2024, 01:38:07. +++