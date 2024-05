Wettervorhersage Valldemossa: 7-Tage-Trend mit leichten Regenschauern und Sonnenmomenten (21.5.2024)

Das aktuelle Wetter in Valldemossa

Wer sich in der charmanten Gemeinde Valldemossa auf der zauberhaften Insel Mallorca aufhält, wird diese Woche eine Mischung aus Sonne, leichten Regenschauern und Wolken erleben. Beginnend mit dem heutigen Dienstag, den 21. Mai 2024, sehen wir Tagestemperaturen von angenehmen 22 Grad Celsius, bei leichten Regenschauern, die die frühlingsfrische Luft mit zusätzlicher Vitalität bereichern.

Die Winde bleiben mit 4 km/h eher zurückhaltend und ermöglichen somit entspannte Spaziergänge durch die verwinkelten Gassen Valldemossas. Eine Luftfeuchtigkeit von 54% und ein Luftdruck von 1014 hPa begleiten den Tag, der mit dem Sonnenaufgang um 4:29 Uhr startet und sich mit dem malerischen Sonnenuntergang um 19:02 Uhr verabschiedet.

Wetteraussichten für die nächsten Tage in Valldemossa

Die folgenden Tage bleiben klimatisch der heutigen Vorhersage recht ähnlich. Am Mittwoch und Donnerstag hält sich die Temperatur konstant bei 22 bis 24 Grad Celsius, mit leichten Regenfällen am Mittwoch und vereinzelten Wolken am Donnerstag, was für angenehme Abkühlungen sorgt.

Luftfeuchtigkeitswerte schwanken um die 55%, was für ein angenehmes Klima sorgt, während der Wind mit 3 km/h leichte Brisen über die Insel weht. Die Sonne grüßt die Inselbewohner bereits um 4:28 Uhr und verabschiedet sich erst gegen 19:04 Uhr.

Wochenendwetter in Valldemossa

Das kommende Wochenende verspricht mit Höchsttemperaturen von 24 bis 25 Grad Celsius und einer Kombination aus gebrochenen und überwiegend bewölkten Himmelsdecken ein ideales Wanderwetter. Am Samstag und Sonntag können Ausflüge in die umgebende Natur ohne große Hitze, aber auch ohne störende Regengüsse geplant werden. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 53%, ein perfektes Klima für Aktivitäten im Freien.

Obwohl das Wetter in Valldemossa manchmal launisch sein kann, verspricht die kommende Woche einen guten Mix aus Sonne und Regen, wodurch die vielfältige mediterrane Flora voll zur Geltung kommt und die Insel in einem prachtsvollen Grün erstrahlt lässt.

