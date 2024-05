Wochenvorschau: Wettertrend in Sóller, Mallorca (21.05.2024 bis 28.05.2024)

Aktuelle Wetterentwicklung in Sóller, Mallorca

Das Wetter in Sóller präsentiert sich mit einer Palette von Frühlingsnuancen: von sanftem Landregen bis hin zu sonnendurchfluteten Wolkenbildern. In der Woche vom 21. Mai 2024 bis 28. Mai 2024 erleben Einwohner und Besucher eine gemischte Wetterlage.

Mit leichtem Regen durch den Wochenstart

Die neue Woche beginnt in Sóller mit leichtem Regenschauer und angenehmen 22 Grad. Am Dienstag und Mittwoch, dem 21. und 22. Mai 2024, bleibt es gemäßigt bei gleicher Temperatur, jedoch mit steigender Luftfeuchtigkeit von 49% auf 54%. Ein schwacher Wind sorgt für leichte Brisen.

Ein Hauch von Sonne am Horizont

Am Donnerstag, 23. Mai, begrüßt uns ein leicht bewölkter Himmel mit Sonnenschimmern und das Thermometer klettert auf angenehme 25 Grad, während der Wind sich weiter abschwächt. Die geringe Windbewegung und 45% Luftfeuchtigkeit sorgen für einen perfekten Frühlingstag.

Temperaturrückgang und Regentropfen

Gegen Mitte der Woche erfahren wir einen markanten Temperaturabfall auf 18 Grad am Freitag, dem 24. Mai, begleitet von anhalterndem leichten Regen. Das Wochenende zeigt sich wechselhaft mit moderatem Regen am Samstag, allerdings steigen die Temperaturen wieder auf 24 und 25 Grad.

Ausklang mit bewölktem Himmel

Die letzte Etappe unseres Siebentagezeitraums verspricht mit zerstreuten und überwiegend bedeckten Wolkenfeldern bei erneut ansteigenden Temperaturen von 26 Grad einen Wetterumschwung zum Positiven. Die frühlingshaften Bedingungen eignen sich optimal, um die natürliche Schönheit Sóllers zu erkunden.

Fazit der Wetterlage in Sóller

Zusammenfassend erleben wir eine Woche mit milder Wetterbandbreite, die Veranstaltungen im Freien sowie gemütliche Strandtage keineswegs ausschließt. Die Umgebung von Sóller zeigt sich in einem frischen Glanz, den man bei Spaziergängen und Ausflügen in die Natur in vollen Zügen genießen kann.

Wetterdaten im Detail für Sóller (21.05.2024 bis 28.05.2024)

