7-Tage-Wettervorhersage für Felanitx: Von leichten Regenschauern zu klarem Himmel (22.5.2024)

Die Wetteraussichten für Felanitx: Einblick in die kommende Woche

Mit dem Ende des Frühlings und dem Annähern des Sommers, präsentiert sich das Wetter in FelanitxFelanitx in einer Mischung aus Sonnenschein und vereinzelten Wolken. Die kommende Woche, vom 22. bis zum 29. Mai 2024, verspricht ein insgesamt angenehmes Klima mit mäßiger Brise.

Wetterübersicht für das heutige Datum

Am heutigen Mittwoch, den 22. Mai, müsse man mit leichten Regenschauern und einer Höchsttemperatur von 23°C rechnen. Eine schwache Windbewegung von 5 km/h wird die Feuchtigkeit von 49% leicht erträglicher machen. Der Luftdruck liegt bei 1017 hPa. Sonnenaufgang und -untergang rahmen den Tag in sanftem Licht ein und begrenzen ihn auf die Zeiten zwischen 4:27 Uhr und 19:00 Uhr.

Wetterentwicklung in den nächsten Tagen

Die Übergangstage in Richtung Wochenende halten Überwiegend bewölkte Himmel bereit, dennoch klettert das Thermometer auf Werte um 24°C. Der Wind bleibt konstant und die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht ab, was das Gefühl von Frische verstärkt.

Der 24. und 25. Mai bringen zwar wieder etwas Regen, aber die gewöhnlich warmen Temperaturen um 21°C und 24°C bieten eine perfekte Gelegenheit für Indoor-Aktivitäten oder entspannte Momente im Café. Das Wochenende zeichnet sich durch einen deutlichen Trend zum Besseren aus. Mit klarem Himmel und Temperaturen bis zu 26°C am 27. Mai können Einwohner und Besucher aufatmen und das Freiluftleben genießen, sei es beim Flanieren durch die Stadt oder bei einem Ausflug ins Umland von Felanitx.

Wochenendausblick: Perfektes Wetter zum Genießen

Der darauf folgende Montag und Dienstag setzen den trendigen Ton fort und offerieren nur wenige Wolken am sonst klaren Himmel. Die Temperaturen schwanken sanft um die 25°C, was zu dieser Jahreszeit typisch ist. Die Sonne wird uns von den frühen Morgenstunden ab 4:24 Uhr bis in den Abend hinein um 19:05 Uhr begleiten, was längere Tageslichtphasen verspricht, um das Beste aus diesen Tagen herauszuholen.

Abschluss der kommenden Woche

Die letzte der vorausgeschauten Tage, der 29. Mai, lässt die Temperaturen wieder bis auf 26°C ansteigen. Gebrochene Wolken ziehen auf, doch die Winde bleiben mild. Somit endet die Wetterwoche in Felanitx so, wie sie begonnen hat: Mit einem freundlichen Wettercharakter, der zum Verweilen im Freien einlädt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.5.2024, 01:37:54. +++