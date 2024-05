Aktuelle Wetteraussichten für Bunyola: Eine 7-Tage-Prognose (22.5.2024)

Wetterprognose für Bunyola: 22. Mai bis 29. Mai 2024

Die malerische Gemeinde Bunyola auf Mallorca bietet ihren Besuchern nicht nur atemberaubende Landschaften, sondern auch ein angenehmes Klima, das die Insel so beliebt macht. In unserer 7-tägigen Wettervorhersage erfahren Sie, was das Wetter in Bunyola für die Woche vom 22. bis zum 29. Mai 2024 bereithält.

Wetterüberblick für Bunyola in der letzten Maiwoche

Das Wetter in Bunyola zeigt sich am Mittwoch, dem 22. Mai, von seiner leicht nassen Seite mit lichtem Regen und einer Tageshöchsttemperatur von angenehmen 21°C. Der Wind weht sanft mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 47% liegt und der Luftdruck 1017 hPa beträgt. Dabei beginnt der Tag mit einer wunderschönen Morgendämmerung um 4:28 Uhr und klingt aus mit dem Sonnenuntergang um 19:03 Uhr.

Der Donnerstag, der 23. Mai, empfängt die Einwohner und Gäste von Bunyola mit bedecktem Himmel und Höchsttemperaturen um die 23°C. Die Windgeschwindigkeit bleibt gedämpft bei circa 3 km/h und die Luftfeuchtigkeit leicht abnehmend bei 45%.

Am Freitag, dem 24. Mai, bleibt es weiterhin bei 23°C, allerdings mit erneutem leichten Regenfall. Die relative Luftfeuchtigkeit steigt ein wenig auf 52% und der Luftdruck fällt leicht auf 1016 hPa.

Samstag und Sonntag präsentieren sich ebenfalls wolkig, mit zerbrochenen Wolken, aber ohne nennenswerten Niederschlag, und halten die Temperaturen konstant bei 23°C.

Sonniges Wetter am Wochenende

Zum Ende der Woche hin erlebt Bunyola einen kleinen Temperaturanstieg. Der 27. Mai zeigt sich mit vereinzelten Wolken und mit Höchsttemperaturen von 26°C, begleitet von einer angenehmen Brise und einer reduzierten Luftfeuchtigkeit von 37%, was für perfektes Outdoor-Wetter sorgt.

Der Höhepunkt der Woche wird der 28. Mai sein, mit erwarteten 27°C und einer leichten Bewölkung, ideal für sämtliche Aktivitäten auf der Insel. Der darauf folgende 29. Mai bringt jedoch wieder leichten Regen mit sich und Temperaturen um die 26°C.

Alles in allem kann man sich auf eine Woche mit gemäßigten Temperaturen und überwiegend trockenem Wetter freuen - eine perfekte Zeit, um das vielfältige Angebot Mallorcas in Bunyola zu genießen.

