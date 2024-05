Aktuelle Wettervorhersage für Artà: Durchwachsenes Frühlingswetter in der letzten Maiwoche 2024 (22.5.2024)

Wettertrend für Artà: 22.05.24 bis 29.05.24

Dank der malerischen Landschaft und der harmonischen Ortschaften ist Mallorcas Artà ein beliebtes Ziel für Besucher, die das inseltypische Flair genießen wollen. Umso wichtiger sind präzise Wetterinformationen, damit sowohl Einheimische als auch Urlauber ihre Aktivitäten planen können. Wir werfen einen Blick auf das Wetter für die letzte Maiwoche 2024, um Ihnen dabei zu assistieren, das Beste aus Ihrem Aufenthalt zu machen.

Das Wetter in Artà: Ein Wechselspiel aus Sonne und Regen

Hat der Mai noch mehr sonnige Überraschungen parat, oder müssen wir die Regenschirme bereithalten? Gemäß aktueller Wettervorhersage starten wir in Artà in die Woche mit leichtem Regen und einer Temperatur von 19°C am 22. Mai. Der Wind bleibt mit 5 km/h sanft, was einen angenehmen Aufenthalt im Freien ermöglicht, sollten Sie zwischen den Regenwolken trockene Momente erwischen.

Am 23. Mai werden die Wolken dichter, das Quecksilber steigt leicht auf 20°C, begleitet von einer leichten Windbrise. Optimal für einen Bummel durch die Gassen von Artà, solange man sich von dem bedeckten Himmel nicht abschrecken lässt.

Der 24. Mai bringt erneut leichtes Nass, mit ähnlichen Temperaturen und Windverhältnissen wie zu Beginn der Woche. Feuchtigkeit liegt in der Luft, und die Bewohner und Besucher von Artà sollten in jedem Fall auf sporadische Schauer vorbereitet sein. Aber es ist die Vielfalt, die den malloquinischen Frühling so speziell macht.

Ein Wechsel zu teilweise bewölktem Himmel kündigt sich für den 25. Mai an, die Temperaturen halten sich beständig um 19°C, das Wetter zeigt sich von einer angenehmeren Seite – ein Versprechen auf mehr Sonnenstunden?

Das Wochenende in Artà beginnt mit einem freundlichen Mix aus Sonne und Wolken am 26. Mai, und mit 23°C erreichen wir das Temperaturhoch der Woche. Es ist ein idealer Tag, um die natürliche Schönheit von Mallorcas Östlicher Region zu erkunden. Dies gilt auch für den folgenden Tag mit klarem Himmel und weithin sichtbarem azurblauem Mittelmeer.

Das Wetter zeigt sich bis in den 28. Mai hinein wohlgesonnen, hält das Thermometer stabil bei 22°C und bietet ideale Bedingungen für alle Freiluftaktivitäten. Doch die letzten Tage des Monats bringen wieder Nässe; am 29. Mai sollte der Regenschirm nicht vergessen werden.

Ziehen Sie also Ihre Pläne in Betracht und halten Sie stets ein Auge auf die aktuellen Wetterupdates. Wir wünschen Ihnen eine herrliche Zeit in Artà – egal bei welchem Wetter!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.5.2024, 01:26:18. +++