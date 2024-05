Das aktuelle Wetter in Ariany: 7-Tage-Prognose vom 22. Mai bis 29. Mai 2024 (22.5.2024)

Wettervorhersage für Ariany: Ein Blick auf die kommende Woche

Die malerische Gemeinde Ariany bietet nicht nur herrliche Landschaften und kulturelle Sehenswürdigkeiten, sondern auch eine Bandbreite an Wetterbedingungen, die Besucher und Einheimische gleichermaßen erleben können. Mit der jüngsten Wettervorhersage im Gepäck können Sie Ihre kommenden Tage optimal planen. Von leichten Regenschauern bis hin zu klarem Himmel erwartet Sie ein facettenreiches Wetter.

Wetterübersicht für die Woche vom 22.5.2024 bis 29.5.2024

Die Woche beginnt in Ariany mit milden Temperaturen um 23°C und einer leichten Brise. Am 22. Mai können Sie trotz der Vorhersage von leichtem Regen angenehme Außentemperaturen bei einer Windgeschwindigkeit von nur 4 km/h genießen, während die Luftfeuchtigkeit bei 46% liegt. Bewundern Sie den Sonnenaufgang um 4:27 Uhr, bevor der Tag gegen 19:01 Uhr in den Abend übergeht.

Am darauf folgenden Tag, dem 23. Mai, erleben Sie mit 25°C und überwiegend bewölktem Himmel weiterhin angenehmes Wetter, obwohl der Wind leicht auf 7 km/h ansteigt. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 41% und einem gleichbleibenden Luftdruck können Outdooraktivitäten geplant werden. Verfolgen Sie das morgendliche Erwachen um 4:26 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:02 Uhr.

Der 24. Mai hält die Vorhersage von leichtem Regen bei 22°C bereit. Die Windverhältnisse bleiben beständig und die Feuchtigkeit steigt auf 61% an. Bereiten Sie sich auf einen Frühstart um 4:26 Uhr vor, bevor das Tagesende um 19:03 Uhr hereinbricht.

Ein angenehmer Mix aus Sonne und Wolken begleitet Sie durch den 25. Mai. Mit einer leichten Zunahme von Wolken bei 23°C und einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h können Sie die malerische Aussicht über Ariany genießen, bevor der Tag um 19:03 Uhr zu Ende geht.

Das Wochenende naht mit steigenden Temperaturen und einem wechselnden Himmel. Während am 26. Mai vereinzelte Wolken bei warmen 28°C den Himmel zieren, dürfen Sie sich am 27. Mai auf klaren Himmel und erneut auf 28°C freuen. Der Wind bleibt günstig und die niedrige Luftfeuchtigkeit von 35% verspricht angenehme Tage.

Die folgenden Tage, 28. und 29. Mai, präsentieren sich mit 27°C leicht abgekühlt, jedoch immer noch warm und einladend für diverse Aktivitäten unter freiem Himmel. Trotz der vereinzelten und überwiegenden Bewölkung bleibt das Wetter stabil bei einem Luftdruck von 1017 bzw. 1015 hPa.

Die klimatischen Bedingungen in Ariany ermöglichen es Ihnen, eine Fülle an Outdoor-Erlebnissen zu genießen oder einfach in der mallorquinischen Sonne zu entspannen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.5.2024, 01:25:36. +++