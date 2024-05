Ihr 7-Tage-Wetter in Consell, Mallorca: Steigende Temperaturen und wechselhaftes Mai-Wetter (22.5.2024)

Wetteraussichten in Consell: 22. Mai bis 29. Mai 2024

Mit Beginn des späten Frühlings präsentiert sich das Wetter in Consell auf Mallorca wieder in einer wechselhaften Manier. Während wir uns in der kommenden Woche auf steigende Temperaturen freuen dürfen, sollten wir den Schirm nicht allzu weit wegstellen, denn auch leichte Regenschauer sind Teil der Wetterprognosen. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen angenehmen 24°C und heißen 31°C.

Das Wetter im Detail: Täglicher Wetterüberblick

Mittwoch, 22. Mai 2024: Der Tag beginnt mit leichten Regenschauern bei 24°C, ideal für eine erfrischende Pause von der Frühlingssonne. Bei einem leichten Wind von nur 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 37% ist der Tag trotz des Regens angenehm mild.

Donnerstag, 23. Mai 2024: Mit 27°C unter einer Decke von dichten Wolken könnte es zwar schwül werden, aber dank der trockeneren Luft mit nur 31% Luftfeuchtigkeit lässt es sich gut aushalten. Der Wind frischt etwas auf und weht mit 5 km/h.

Freitag, 24. Mai 2024: Die Temperaturen fallen leicht auf 25°C, und auch der leichte Regen lässt nicht nach. Mit einer erhöhten Feuchtigkeit von 46% und einem Wind von 4 km/h bleibt es unbeständig.

Samstag, 25. Mai 2024: Der Himmel lockert etwas auf, und bei 26°C dann leicht bewölkt. Bei einer Luftfeuchtigkeit, die konstant bei 46% bleibt, herrscht eine gedämpfte Atmosphäre.

Sonntag, 26. Mai 2024: Bei 27°C und aufgelockerten Wolken bieten sich perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Der Wind bleibt moderat, und die Luft trocknet weiter ab (38% Luftfeuchtigkeit).

Montag, 27. Mai 2024: Die Wetterkurve zeigt mit 30°C aufwärts, und nur noch wenige Wolken trüben den Himmel. Die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter auf 22%, was die Wärme angenehmer machen kann.

Dienstag, 28. Mai 2024: Der Monat endet mit Höchsttemperaturen von 31°C und einer leichten Brise von 2 km/h unter zerstreuten Wolken. Feuchtigkeitswerte von 25% unterstreichen das Gefühl herannahender Sommertage.

Mittwoch, 29. Mai 2024: Der Tag merkt sich den leichten Regen vor, obwohl das Thermometer weiter auf 30°C klettert. Feuchte bei 27% und ein leichter Wind bieten eine angenehme Abkühlung.

Ausblick auf die nächsten Tage in Consell

Während das wechselhafte Wetter in Consell zur Zeitgenossenschaft des mallorquinischen Frühlings gehört, bieten die kommenden Tage generell Gelegenheit, die wärmenden Strahlen und milden Abende zu genießen. Mit Sonnenaufgängen, die bereits um 4:28 Uhr beginnen, und Sonnenuntergängen erst gegen 19:08 Uhr ist viel Tageslicht für Aktivitäten im Freien vorhanden. Planen Sie entsprechend und packen Sie für alle Fälle eine leichte Jacke ein.

