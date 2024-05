Llubí Wettervorhersage: 22. Mai bis 29. Mai 2024 – Sonne und Frühlingsregen erwarten Sie (22.5.2024)

Wochenwetter in Llubí: Temperaturen steigen und leichte Niederschläge

Die Wetteraussichten in LlubíLlubí präsentieren sich für die Woche vom 22. bis 29. Mai 2024 bunt gemischt. Während die Sonne uns erfreut und die Temperaturen stetig ansteigen, kündigen sich zwischendurch immer wieder leichte Regenschauer an. Die detaillierte Wettervorhersage zeigt Ihnen, was Sie in der charmanten mallorquinischen Gemeinde erwartet.

Leichter Regen und sanfte Brisen zum Wochenanfang

Am 22. Mai begrüßt Llubí Sie mit milden 25°C und einigen Regentropfen. Der Wind wird mit nur 3 km/h kaum spürbar sein. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 38%, und der Luftdruck liegt bei angenehmen 1016 hPa. Für früh aufstehende Naturliebhaber und Hobby-Fotografen lohnt sich ein besonderer Blick auf den Sonnenaufgang um 04:27 Uhr, während der Sonnenuntergang diesen Tag um 19:01 Uhr beschließt.

Stabiles Wetter mit Überzug von Wolken am Mittwoch

Ein Tag mit bedecktem Himmel wird Ihnen am 23. Mai geboten. Die Höchsttemperatur von 26°C sorgt trotz der Wolken für ein angenehmes Klima und die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 34%. Der Wind nimmt ein wenig zu und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 7 km/h. Die Sonne geht um 04:27 Uhr auf und um 19:02 Uhr unter.

Donnerstag: Erneuter Frühlingsregen und Abkühlung

Der 24. Mai wird ebenfalls von leichtem Regen begleitet, diesmal bei kühleren 23°C. Die relative Feuchte steigt auf 55% und der Wind bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h. Das barometrische Niveau bleibt stabil. Der Wetterwechsel eignet sich ideal für eine Besichtigung der lokalen Indoor-Attraktionen Llubís.

Auflockerung des Himmels am Freitag

Angenehmeres Wetter dürfen Sie am 25. Mai erwarten. Mit 25°C und einem Himmel, der von aufgelockerten Wolken geziert wird, bietet sich der Tag für diverse Outdoor-Aktivitäten an. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 49%, und der Wind bleibt sanft.

Sonniges Wochenende in Sicht: Temperaturen klettern weiter

Sonnenanbeter kommen am Wochenende in den Genuss von herrlichem Wetter. Vom 26. bis 28. Mai steigen die Temperaturen auf bis zu 30°C. Die Sonne setzt sich gegen das eigentlich wechselhafte Frühlingswetter durch, lediglich ein paar vereinzelten Wolken können am Himmel gesichtet werden. Der Luftdruck zeigt sich leicht sinkend, bleibt jedoch im komfortablen Bereich.

Ausklang der Woche mit erfrischenden Regenschauern

Den krönenden Abschluss der Woche bildet der 29. Mai mit erneuten leichten Regenschauern und behaglichen 30°C. Das Wetter bleibt freundlich für alle, die den mallorquinischen Frühling in all seinen Facetten erleben möchten. Bei 30% Luftfeuchtigkeit und einem Wind von 4 km/h wird es angenehm, sowohl in der Stadt als auch in der Natur.

Erleben Sie eine vielseitige Woche in Llubí, wo Sie sowohl entspannte Sonnentage als auch erfrischende Regenmomente genießen können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.5.2024, 01:42:55. +++