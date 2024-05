Montuïri Wettervorhersage: 7-Tage-Trend der Insel Mallorca (22.05.2024 bis 29.05.2024)

Das Wetter in Montuïri: Aktuelle Wetteraussichten und die kommende Woche im Blick

MontuïriMontuïri, ein malerisches Dorf im Herzen von Mallorca, kann sich in der letzten Maiwoche 2024 auf durchwachsenes, aber zunehmend wärmeres Wetter einstellen. Die Wettervorhersage für den Zeitraum vom 22. Mai bis zum 29. Mai 2024 verspricht ein paar Tropfen Regen, bedeckte Himmel, aber auch klaren Sonnenschein, der jedem Urlaubstag eine besondere Note verleiht.

Leichte Regenschauer und überwiegend Wolken

Am Mittwoch, dem 22. Mai 2024, kühlt leichter Regen mit Temperaturen um 25°C die Luft ab, ideal um die antiken Steinhäuser und Windmühlen Montuïris zu erkunden. Der Wind weht leicht mit 3 km/h, während der Luftdruck bei stabilen 1016 hPa liegt.

Ein Tag später, am 23. Mai, bleibt der Himmel überwiegend bedeckt bei Temperaturen von ca. 26°C. Die leichte Brise frischt auf 7 km/h auf, und die relative Feuchtigkeit sinkt auf angenehme 30%.

Wetterumschwung zum Wochenende hin

Am Freitag, den 24. Mai, erwartet uns wieder leichter Regen bei 23°C und erhöhter Feuchtigkeit. Perfekt, um die lokalen Köstlichkeiten in einem der gemütlichen Cafés zu genießen. Danach erwarten uns ein paar Tage mit leicht bewölktem Himmel und angenehmen Temperaturen: 25°C am 25. Mai und bis zu 28°C am 26. Mai.

Das wahre Highlight der Woche ist der 27. Mai mit einem strahlend klaren Himmel und Sommerwärme, die das Thermometer auf 30°C klettern lässt – ein perfekter Tag, um das sonnige Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

Ein Ausblick auf die letzten Tage des 7-Tage-Trends

Zum Abschluss der Woche bleiben die Temperaturen mit 29°C am 28. und 29. Mai nahezu konstant, begleitet von abwechselnd verstreuten und teilweise bewölkten Himmeln. Die relativen Feuchtigkeitswerte sind für späte Frühlingstage typisch und sorgen für Wohlbefinden.

Die Morgenstunden begrüßen uns jeweils mit einem frühen Sonnenaufgang kurz nach vier Uhr und der Sonnenuntergang verlängert die Abende bis kurz nach 19 Uhr – optimale Bedingungen für ausgedehnte Spaziergänge durch die faszinierende Landschaft.

Ob Sie Montuïri als Tourist entdecken wollen oder das lokale Wetter für Ihre täglichen Aktivitäten benötigen, dieser 7-Tage-Wettertrend bietet Ihnen zuverlässige Informationen für Ihre Planung.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.5.2024, 01:48:32. +++