Wetter in Alaró (22.05.2024 bis 29.05.2024): Aktuelle Temperaturen und 7-Tage-Vorhersage

Wetter für Alaró: 7-Tage-Trend und aktuelle Bedingungen

Das wunderbare Klima auf Mallorca ist weithin bekannt und zieht jährlich zahlreiche Besucher in seinen Bann. Wenn Sie sich gerade in Alaró, einem der malerischen Orte der Insel befinden oder einen Besuch planen, können Sie sich auf angenehme Temperaturen und eine abwechslungsreiche Wetterlage freuen. Hier ist der detaillierte Wetterüberblick für die kommende Woche.

Wochenmitte in Alaró: Leichter Regen und gemäßigte Winde

Der 22. Mai 2024 erwartet Sie in Alaró mit leichten Regenschauern bei einer Tageshöchsttemperatur von 24 Grad Celsius. Der Wind weht sanft mit nur 2 km/h. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 38% und der Luftdruck bei 1017 hPa. Die Sonne wird um 04:28 Uhr aufgehen und um 19:02 Uhr untergehen, wobei der Tag teilweise durch die Wolken verdeckt sein wird.

Warm und bewölkt: Die Wetteraussichten für Alaró

Am 23. Mai verschleiern zwar ausgedehnte Wolken den Himmel, jedoch lässt sich das Thermometer nicht davon beeinflussen und klettert auf 26 Grad Celsius. Ein leichter Wind mit 5 km/h begleitet die Wolkendecke, während die Luftfeuchtigkeit auf 32% sinkt und der Luftdruck stabil bei 1017 hPa bleibt. Der Sonnenaufgang ist für 04:27 Uhr, der Sonnenuntergang für 19:03 Uhr vorausgesagt.

In den Folgetagen setzt sich das wechselhafte Wetter in Alaró mit vereinzelten Regenschauern und Bewölkung weiter fort, bevor es am 27. Mai zu einer Besserung kommt. An diesem Tag dürfen Sie sich auf ein paar vereinzelte Wolken bei einer Maximaltemperatur von 30 Grad Celsius freuen. Der leichte Wind, die geringe Luftfeuchtigkeit von 22% und der Luftdruck von 1018 hPa sorgen für perfekte Bedingungen, um die Insel zu erkunden.

Die beständige Wärme von Alaró: Ein Überblick über das Wetter bis Ende Mai

Der Höhepunkt der Woche scheint der 28. Mai zu sein, an dem das Quecksilber bis auf 31 Grad Celsius ansteigen wird und nur leichte Wolken den Himmel zieren. Am 29. Mai jedoch müssen wir uns auf leichten Regen einstellen, obwohl die Temperaturen mit 30 Grad Celsius immer noch sehr angenehm sein werden. Die Luftfeuchtigkeit bleibt gering, und der leichte Wind sorgt für eine frische Brise.

Für Bewohner und Besucher von Alaró bietet diese Woche alles, was man von einem Urlaub auf Mallorca erwarten kann: viel Sonne, milde Nächte und das perfekte Wetter, um die Insel in ihrer ganzen Schönheit zu erleben. Vergessen Sie nicht, regelmäßig die aktuellen Wettervorhersagen zu überprüfen, um für alle Eventualitäten während Ihres Aufenthalts in Alaró gewappnet zu sein.

