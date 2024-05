Wetter in Palma de Mallorca: 7-Tage-Prognose mit Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten (22.5.2024)

Ausblick auf das Wetter in Palma de Mallorca vom 22.05.2024 bis zum 29.05.2024

Das Wetter in Palma de MallorcaPalma zeigt sich in der letzten Maiwoche von einer recht angenehmen Seite. Mit Temperaturen, die tagsüber stets über 20 Grad Celsius liegen, können Einheimische wie Touristen gleichermaßen aufatmen und die Vielfalt der Insel genießen. Dem Wetterbericht zufolge wird es in den kommenden Tagen zwar hin und wieder leichten Regen geben, jedoch bleiben die Wetterbedingungen insgesamt stabil und laden zu verschiedenen Outdoor-Aktivitäten ein.

Das Wetter im Detail: Vorhersage vom 22. bis zum 29. Mai 2024

Ausklang des Frühlings in Palma de Mallorca

Insgesamt präsentiert sich das Wetter in Palma de Mallorca zum Ausklang des Frühlings von seiner milden Seite, was den Insulanern und Besuchern zahlreiche Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten und Entspannung im Freien bietet. Vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm für die vereinzelten Regentage, damit Sie stets trocken und gut gelaunt Ihre Pläne verfolgen können.

