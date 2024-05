Wetter Santanyí (22.05.24 bis 29.05.24): 7-Tage-Vorhersage, Regenschauer und Wolken

Wetter in Santanyí: Die Prognose für die kommende Woche

Die nächsten Tage in Santanyí versprechen wechselhaftes Wetter, bei dem die Sonne sich gelegentlich durch die Wolken kämpft. Gehen Sie gut vorbereitet in die Woche vom 22. Mai bis zum 29. Mai 2024, und entdecken Sie, was das Wetter auf Mallorca für Sie bereithält.

Mitte Mai in Santanyí: Temperaturen und Niederschlag

Beginnend mit Mittwoch, dem 22. Mai, erwarten uns Temperaturen um die 22°C und leichte Regenschauer, ideal für einen Spaziergang mit Regenschirm oder ein gemütliches Cafébesuch. Die Windgeschwindigkeit beträgt milde 6 km/h. Der Luftdruck liegt bei 1017 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 60%.

Am 23. Mai setzt sich das bedeckte Wetter fort, und die Temperaturen bleiben stabil bei 22°C. Frischer Wind und eine relative Feuchtigkeit von 53% sorgen für eine belebende Brise.

Der 24. Mai bringt erneut leichte Regenschauer bei 21°C, während der Wind auf 9 km/h anzieht. Denken Sie daran, immer einen Regenschutz dabei zu haben!

Die Sonne zeigt sich wieder: Das Wetter Ende Mai

Am 25. Mai lockern die Wolken ein wenig auf, wir erleben 22°C unter aufgelockerter Bewölkung. Der Wind ist zurückhaltend, was für angenehme, fast windstille Momente sorgt.

Freitag, der 26. Mai und Samstag, der 27. Mai präsentieren sich mit aufgebrochenen Wolken und Temperaturen von bis zu 23°C bzw. 24°C. Perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten!

Der Beginn der neuen Woche am 28. Mai zeigt sich mit vereinzelten Wolken, während die Temperatur weiterhin eine angenehme Wärme von 24°C bereithält.

Am 29. Mai verdichten sich die Wolken wieder etwas, und es bleibt bei milden 24°C. Die Windverhältnisse sind beständig und laden zu Segeltörns oder Kiterlebnissen ein.

Sonnenaufgang und -untergang in Santanyí

Der Sonnenaufgang in Santanyí begrüßt uns während dieser Tage zwischen 4:24 und 4:28 Uhr am Morgen. Der Sonnenuntergang erfolgt entsprechend zwischen 19:00 und 19:06 Uhr abends, was zu langen und genießbaren Abendstunden einlädt.

Fazit der Wetteraussichten für Santanyí

Mit leichten Regenschauern und überwiegend bedecktem Himmel, abgelöst durch sonnige Abschnitte, bietet die Wetterlage in Santanyí eine gemischte Palette und lädt dazu ein, sowohl drinnen als auch draußen vielfältige Aktivitäten zu planen. Nutzen Sie die wärmeren Tage für einen Besuch der malerischen Strände oder entdecken Sie die charmanten Gassen der Stadt bei einem Stadtbummel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.5.2024, 01:58:22. +++