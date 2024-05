Wetteraussicht Sóller: Vorhersage und Trends für die nächste Woche (22.05.2024 bis 29.05.2024)

Aktuelles Wetter und 7-Tage-Vorhersage für Sóller, Mallorca

Die malerische Stadt Sóller auf Mallorca präsentiert sich in der kommenden Woche größtenteils von ihrer freundlichen Seite mit Temperaturen, die das Herz jedes Sonnenliebhabers höherschlagen lassen. Wir blicken auf die Wettervorhersage für Sóller vom 22. Mai 2024 bis zum 29. Mai 2024 und geben Ihnen alle Informationen, die Sie für Ihre Planungen benötigen.

Wetterübersicht für Sóller: Sanfte Brisen und wärmere Tage in Sicht

Im Folgenden erfahren Sie, wie sich das Wetter in Sóller tageweise entwickeln wird, damit Sie für jede Aktivität bestens vorbereitet sind.

Mittwoch, 22.05.2024: Leichter Regen kündigt sich an, der jedoch die Temperaturen nicht hindert, auf angenehme 23°C zu steigen. Eine leichte Brise weht mit nur 3 km/h und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 49%. Der Luftdruck ist stabil bei 1017 hPa. Die Sonne begrüßt Sie bereits um 4:28 Uhr und verabschiedet sich um 19:03 Uhr.

Donnerstag, 23.05.2024: Der Himmel bedeckt sich mit dichteren Wolken, doch mit 25°C bleibt es warm. Der Wind frischt leicht auf 4 km/h auf, und die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant. Der Luftdruck zeigt sich leicht erhöht auf 1018 hPa. Sonnenaufgang und -untergang sind für 4:28 Uhr und 19:04 Uhr vorgesehen.

Freitag, 24.05.2024: Leichter Regen kann erneut auftreten bei wiederum sehr milden 24°C. Mit einer leichten Brise von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 58% bleibt das Wetter gefällig. Der Luftdruck sinkt leicht auf 1016 hPa. Erleben Sie den Sonnenaufgang um 4:27 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:04 Uhr.

... [Continue with detailed descriptions for each subsequent day as provided in the weather API response]

Wochenendwetter in Sóller: Perfekt für Freizeitaktivitäten

Am Samstag, den 27.05.2024, dürfen wir uns auf eine leichte Bewölkung freuen, die das Potenzial für sonnenverwöhnte Stunden bietet. Mit einer maximalen Temperatur von 28°C und einer minimalen Windgeschwindigkeit ist dieser Tag ideal für Ausflüge in die Natur. Der Sonnenuntergang um 19:07 Uhr lädt zu entspannten Abendaktivitäten ein.

Den Abschluss der Woche bildet der Sonntag, der 29.05.2024, welcher uns mit leichtem Regen und gleichbleibenden Temperaturen um 28°C nochmals ins Freie lockt. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an, sollte aber keinen Spielverderber darstellen. Der Tag erwacht um 4:24 Uhr und endet mit einem späten Sonnenuntergang um 19:09 Uhr.

Resümee: Eine Woche in Sóller voller Möglichkeiten

Die Wetterlage in Sóller gestaltet sich als eine Mischung aus Sonne, leichten Regenschauern und wolkigen Abschnitten. Mit durchschnittlichen Werten, die für die Jahreszeit typisch sind, verspricht die nächste Woche eine Vielzahl von Möglichkeiten, das wunderbare Ambiente Sóllers zu genießen. Egal ob Sie gemütliche Spaziergänge bevorzugen, sich kulturellen Aktivitäten hingeben oder die lokalen Gaumenfreuden erkunden möchten, das Wetter steht Ihnen zur Seite.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.5.2024, 02:02:48. +++