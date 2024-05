Wetteraussichten für Búger: Eine Woche geprägt von Sonnenschein und leichten Regenschauern (22.5.2024)

Wettertrend für Búger (22.05.2024 - 29.05.2024)

Wer die kommende Woche in Búger verbringt, kann sich auf eine Mischung aus Wolken, Sonnenschein und gelegentlichen Regentropfen einstellen. Perfekte Bedingungen für alle, die das facettenreiche Wetter Mallorcas zu schätzen wissen.

Wetter heute: Leichter Regen lässt die Temperaturen auf angenehme 24°C klettern

Das Wetter am 22. Mai 2024 präsentiert sich mit leichtem Regen, was dem Charme Búgers allerdings keinen Abbruch tut. Mit einer moderaten Brise von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 43% sind die 24°C äußerst angenehm. Der Himmel öffnet sich zur goldenen Stunde, die um 19:02 Uhr mit einem eindrucksvollen Sonnenuntergang endet.

Bewölkt mit Aussicht auf Verbesserung am 23. Mai 2024

Am folgenden Tag, 23. Mai, hüllt sich Búger in dichte Wolken, doch die Temperaturen bleiben freundlich bei 25°C — ein idealer Tag für Museumsbesuche oder gemütliche Cafés. Der Wind frischt mit 7 km/h auf, was für eine frische Brise sorgt.

Erneut leichter Regen und Abkühlung am 24. Mai 2024

Mit dem 24. Mai ziehen wieder Regenwolken auf, die das Thermometer auf 22°C herunterkühlen lassen. Für alle, die geplant haben, die Insel zu erkunden, ist es ratsam, einen Regenschirm bei sich zu führen.

Auflockerung der Wolkendecke zum Wochenende hin

Ab dem 25. Mai lockert sich die Wolkendecke über Búger und lässt mehr Sonnenschein zu bei gleichbleibenden Temperaturen von 24°C. Die angenehme Windgeschwindigkeit und der leichte Rückgang der Luftfeuchtigkeit bieten ideale Voraussetzungen für längere Ausflüge in die Natur.

Das Wochenendwetter in Búger: Sonne und Wolken im Einklang

Das Wochenende zeigt sich von einer besonders angenehmen Seite: Am 26. Mai klettern die Werte auf sommerliche 28°C unter zerstreuten Wolken, gefolgt von einem Sonntag, der mit wenigen Wolken und Höchsttemperaturen von 29°C verwöhnt. Die Abende kühlen leicht ab, bleiben aber mild und laden zu gemütlichen Stunden auf der Terrasse ein. Der Wind bleibt beständig und trägt zu einem komfortablen Klima bei.

Der Ausblick auf die neue Woche

Den Ausklang der Wetterwoche markiert der 29. Mai mit leichten Regenschauern, die für eine willkommene Erfrischung sorgen. Die Temperaturen halten sich wacker bei 28°C, während die Windgeschwindigkeit von 5 km/h eine sanfte Brise verspricht.

Die Wetteraussichten für Búger versprechen eine Woche voller Abwechslung und die Möglichkeit, jede Facette des Frühling auf Mallorca zu genießen – von belebenden Regenschauern bis hin zu wärmenden Sonnenstrahlen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.5.2024, 01:28:37. +++