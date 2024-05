Wetteraussichten für Llucmajor: Eine Woche voller Abwechslung (22.5.2024)

Leichte Regenschauer und klare Himmel: Das Wetter vom 22. Mai bis zum 29. Mai 2024

Die Wettervorhersage für Llucmajor verspricht in der kommenden Woche eine vielfältige Palette von himmlischen Phänomenen. Beginnend am Mittwoch, den 22. Mai 2024, erwartet die Inselbewohner und Besucher von Mallorca ein gemäßigtes Klima mit einer durchschnittlichen Temperatur von etwa 23°C und gelegentlichen leichten Regenschauern. Mit einer leichten Brise von 7 km/h ist das Wetter ideal für verschiedene Freizeitaktivitäten im Freien.

Detaillierte Wetterprognose für Llucmajor

Der Donnerstag, der 23. Mai, gestaltet sich ebenfalls angenehm, trotz einer leichten Zunahme von überwiegend bewölktem Himmel. Ein leichter Windzug von 8 km/h und ein Temperaturhoch von 24°C laden zu einer entspannten Erkundungstour durch Llucmajors malerische Landschaft ein.

Das Wochenende nähert sich mit einem weiteren leichten Regen am Freitag, den 24. Mai, und Temperaturen, die sich um 22°C bewegen. Doch das Wetter belebt sich am Samstag, den 26. Mai, mit der Aussicht auf klaren Himmel und einer erhöhten Temperatur von 25°C, was die perfekte Gelegenheit für Strandgänger und Sonnenanbeter bietet, die Küste von Llucmajor in vollem Glanz zu genießen.

Den Höhepunkt erreichen wir am Montag, den 27. Mai, mit einer Spitze von 27°C und nur vereinzelten Wolken am Himmel, was auf einen ungetrübten Start in die neue Woche hinweist. Dieses ideale Frühlingswetter bietet ausreichend Wärme und Sonnenschein für alle Naturliebhaber.

Das Wetter bleibt bis zum Mittwoch, den 29. Mai, mit einer leichten Abkühlung auf 26°C und mäßiger Bewölkung vergleichsweise beständig. Die Winde bleiben sanft mit einer Geschwindigkeit von etwa 5 km/h, was zu der angenehmen Atmosphäre beiträgt.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Llucmajor

Während dieser Woche in Llucmajor gibt der Sonnenaufgang, der ab dem 22. Mai täglich um etwa 4:30 Uhr stattfindet, den Startschuss für herrlich lange Tage, die bis etwa 19:00 Uhr andauern, wenn die Sonne untergeht. Diese langen Tage bieten reichlich Gelegenheit, das vielfältige Angebot Mallorcas zu entdecken.

Die einladenden klimatischen Bedingungen - gepaart mit der natürlichen Schönheit Mallorcas - machen Llucmajor zu einem vorzüglichen Ort, an dem man die bevorstehende Woche verbringen möchte. Packen Sie also Ihre Taschen und bereiten Sie sich auf eine angenehme Mischung aus Sonnenschein und gelegentlichen Regenschauern vor, während Sie die einzigartige Atmosphäre und Kultur von Llucmajors Umgebung erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.5.2024, 01:43:51. +++