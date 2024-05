Wetteraussichten für Petra, Mallorca: Sonnenschein und milde Brisen vom 22. bis 29. Mai 2024 (22.5.2024)

Wetterprognose: Angenehme Tage in Petra, Mallorca

Die kommende Woche in Petra auf Mallorca verspricht mit klarem Himmel und leichten Wolken überwiegend sonniges Wetter und perfekte Bedingungen für Ausflüge, Spaziergänge oder entspannte Stunden am Strand.

Von milden Böen bis zu sommerlichen Temperaturen

Beginnend mit dem 22. Mai erwarten wir eine Höchsttemperatur von 26°C und eine sanfte Brise mit 8 km/h. Wenige Wolken schmücken den Himmel und läuten eine Woche voller Sonnenschein ein. Wer die Frühaufsteher-Natur genießen möchte, sollte den Sonnenaufgang um 2:40 Uhr nicht verpassen, während der Sonnenuntergang um 16:29 Uhr für romantische Abendstimmungen sorgt.

Die darauf folgenden Tage bleiben klimatisch günstig: Mit 27°C am 23. Mai und einem klaren Himmel verspricht auch dieser Tag, ein wahrer Genuss für alle Sinne zu werden. Der Wind legt leicht zu und erreicht 11 km/h.

Erfrischung zum Wochenende

In der Wochenmitte kühlt sich das Wetter leicht ab, bleibt aber weiterhin freundlich. Am 24. und 25. Mai fühlen sich die Temperaturen mit 21°C und 20°C angenehm an, ideal für all jene, die der intensiveren Hitze entgehen möchten. Der Wind lässt nach und flaut auf geschätzte 6 km/h am 25. ab.

Spitzentemperaturen und strahlender Himmel zum Ausklang der Woche

Die zweite Wochenhälfte wird von steigenden Temperaturen begleitet, die Ihren Höhepunkt am 28. Mai mit heißen 30°C erreichen. Auch hier verspricht der Himmel mit klarer Sicht und einer mäßigen Brise bei 11 km/h pure Entspannung unter der Sonne Mallorcas. Zum Abschluss der Woche bleibt es am 29. Mai mit 24°C und einem klaren Himmel erneut schön, obwohl die Luftfeuchtigkeit hier auf 34% ansteigt.

Insgesamt bietet die Wetterlage ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und um die vielfältige Natur und Kultur Petras zu erkunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.5.2024, 01:51:23. +++