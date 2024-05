Wetteraussichten für Selva: eine sonnige Woche mit milden Temperaturen und gelegentlichen Regenschauern (22.5.2024)

Wetter in Selva: ein kurzer Regen folgt der Sonne

Ziehen Sie Ihre Sonnenbrille an und bereiten Sie sich auf angenehme Tage in Selva vor, denn das Wetter auf Mallorca präsentiert sich von seiner meist freundlichen Seite. Selva, das charmante Städtchen im Herzen der Insel, erwartet Sie mit einer Woche voller Sonne, unterbrochen von leichtem Regen, der der Landschaft Frische verleiht und für angenehme Temperaturen sorgt.

Temperaturen und Wetterphänomene

Beginnen wird die Woche mit einem leichten Regenschauer am 22. Mai 2024, doch mit einer Höchsttemperatur von 24°C bleibt es angenehm warm. Wolken halten den Himmel bedeckt, was für intensives Farbenspiel bei Sonnenaufgang um 4:28 Uhr und Sonnenuntergang um 19:02 Uhr sorgt.

Am 23. Mai steigen die Temperaturen leicht auf 26°C, während überwiegend bewölkte Verhältnisse das freie Panorama ein wenig einschränken. Der Wind bleibt mit 6 km/h ein sanfter Begleiter Ihrer Outdoor-Aktivitäten.

Ein erneuter Regenschauer erfrischt am 24. Mai das Ambiente, doch die maximale Temperatur von 23°C, gepaart mit mäßiger Luftfeuchtigkeit, verspricht angenehme Bedingungen zum Verweilen im Freien. Der Wind weht leicht mit etwa 4 km/h.

Der Höhepunkt der Wärme

Die letzten Tage der Woche führen uns zu den höchsten gemessenen Temperaturen. Die Wärme erreicht am 26. Mai angenehme 28°C mit zerstreuten Wolken am Himmel. Weiterhin steigert sich das Thermometer am 27. und 28. Mai auf sommerliche 30°C, ein perfektes Wetter für Ausflüge zum Strand oder in die Berge von Selva.

Wie das Wetter einen Höhepunkt erreicht, beruhigt sich der Wind und gestattet somit lange und entspannte Stunden auf der Terrasse oder in den Gassen des malerischen Ortes.

Verabschiedung mit einem Tropfen

Am 29. Mai schließt die Wetterwoche mit einer leichten Regengabe, die die Wärme mit 29°C etwas mildert. Genießen Sie diesen Moment, der frischen Duft und Kühle bringt, bevor der Sommer sich gänzlich entfaltet.

