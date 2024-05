Wetteraussichten und Temperaturen in Lloseta: Ein 7-Tage-Rückblick (22.5.2024)

7-Tage-Wettertrend für Lloseta auf Mallorca

Bleiben Sie informiert über das Wetter in LlosetaLloseta mit unserer detaillierten Wetterprognose für die kommende Woche. Vom 22. bis zum 29. Mai 2024 erwarten wir in Lloseta eine Mischung aus sonnigen Tagen, leichten Regenschauern und überwiegend bewölktem Himmel. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, welche Wetterbedingungen in Lloseta auf Sie warten.

Das Wetter in Lloseta am Mittwoch, den 22. Mai 2024

Der 22. Mai beginnt in Lloseta mit milden Temperaturen um die 23°C und vereinzelten leichtem Regen. Mit nur 2 km/h Wind und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 37% verspricht der Tag angenehm zu werden. Der Luftdruck misst 1017 hPa.

Sonnenanbeter sollten beachten, dass die Sonne um 4:28 Uhr aufgeht und um 19:02 Uhr untergeht, was Ihnen längere Tage zum Genießen der Inselatmosphäre bietet.

Wetterentwicklung und Temperaturen in Lloseta von 23. bis 29. Mai 2024

Am 23. Mai verdunkeln überwiegend Wolken den Himmel, jedoch steigen die Temperaturen leicht auf 26°C. Der Wind weht sanft mit 5 km/h, während der Luftdruck stabil bei 1017 hPa liegt.

Der 24. Mai sieht weiteren leichten Regen bei 23°C voraus, allerdings mit erhöhter Luftfeuchtigkeit von 50% und einem Luftdruck von 1016 hPa.

Im Laufe der Woche wird das Wetter in Lloseta freundlicher, mit 25°C und aufgelockerter Bewölkung am 25. Mai, gefolgt von steigenden Temperaturen und weniger Wolken. Der 26. und 27. Mai bieten sommerliche 27°C beziehungsweise 30°C mit geringer Bewölkung.

Am 28. Mai zeigt sich das Wetter von seiner angenehmen Seite mit 30°C und vereinzelten Wolken. Mit einem leichten Rückgang des Luftdrucks auf 1016 hPa und konstanter Feuchtigkeit könnte das Klima in Lloseta ideal für Outdoor-Aktivitäten sein.

Den Abschluss der Wetterwoche bildet der 29. Mai mit leichtem Sommerregen bei angenehmen 29°C.

Wetterresümee und Empfehlungen für Lloseta

Insgesamt zeigt sich das Wetter in Lloseta während dieser 7 Tage als gemäßigt warm und überwiegend trocken, ideal für Ausflüge und Erkundungen auf Mallorca. Dennoch sollten Sie stets einen Regenschutz parat haben, um auf gelegentlichen Niederschlag vorbereitet zu sein. Genießen Sie die zunehmende Tageslänge und die herrliche Natur, die Mallorca zu bieten hat!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.5.2024, 01:41:58. +++